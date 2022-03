Domenica In, Mara Venier una furia dopo uno stacco pubblicitario “Non è …”

Una nuova e particolare puntata di Domenica In è andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 13 marzo 2022. Una puntata nel corso della quale è stata ospite la celebre cantante, attrice e conduttrice televisiva Amanda Lear finita al centro di una grossa polemica per una particolare frase pronunciata nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier. Polemica che la stessa conduttrice ha subito tentato di frenare. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Amanda Lear ospite di Mara Venier a Domenica In

Domenica In è una delle trasmissioni Rai più amate e seguite grazie anche alla bravura e alla simpatia della conduttrice ovvero Mara Venier soprannominata ‘Zia Mara’. Gli argomenti affrontati nel corso della puntata di ieri sono stati tanti e diversi tra loro e in un momento così particolare che il mondo intero sta attraversando, ovvero la guerra tra l’Ucraina e la Russia che sta lasciando tutti con il fiato sospeso, ecco che le parole espresse da Amanda Lear non sono passate inosservate ai telespettatori e soprattutto non sono piaciute a molti. La conduttrice però ad un certo punto sarebbe intervenuta affermando di non aver colto subito la battuta e invitando il pubblico a placare tale polemica.

Le parole di Amanda Lear infastidiscono i telespettatori

Nel corso dell’intervista che Amanda Lear ha rilasciato a Mara Venier a Domenica In ecco che sembrerebbe essersi lasciata scappare una battuta su una donna ucraina che a molti non è piaciuta dato quanto sta accadendo in Ucraina ormai da diversi giorni. Nello specifico nel commentare un’attrice che in un film sul celebre pittore Salvador Dalì ha interpretato proprio la sua figura ecco che Amanda Lear si sarebbe espressa in modo piuttosto duro definendola addirittura una “migno**a ucraina”. Parole queste che hanno infastidito il pubblico di Domenica In e che in un primo momento non sembrerebbero essere state colte dalla conduttrice. La Venier poco dopo è infatti intervenuta affermando “Non è il momento di fare polemiche. Stop, non avevo sentito!”. La conduttrice ha poi proseguito “Non avevo sentito! Se n’è uscita con una battuta istintiva, ma infelice. Ora andiamo avanti”.

Momenti di emozione a Domenica In

La puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri è stata molto particolare e soprattutto ricca di momenti emozionanti come quelli vissuti ad inizio puntata. Infatti Riccardo Cocciante ha intrattenuto i telespettatori cantando l’Ave Maria e tutti i presenti in studio si sono molto emozionati.