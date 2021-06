Domenica In oggi, è stato bello finché è durato? Le sorprese tra gli ospiti dell’ultimo atto

L’ultima puntata della stagione del programma di Mara Venier sarà all’insegna di grandi ospiti e speciali sull’attualità e dal mondo dello spettacolo.

Un’altra stagione è stata portata a termine, il pubblico ha premiato anche quest’anno la conduzione di Mara Venier nel suo programma di punta “Domenica In” sempre in onda nel primo pomeriggio su Rai 1.

Oggi l’ultima puntata prima dello stop estivo in cui la padrona di casa avrà l’occasione per l’ultima volta di intrattenere i telespettatori con contenuti di attualità importanti ma anche un po’ di spensieratezza per portare gioia nelle case di chi è seduto davanti la tv.

Dallo studio Rai di Roma “Fabrizio Frizzi”, come ogni domenica la trasmissione inizierà facendo il punto sulla situazione pandemica e vaccinale nel nostro Paese.

Ci sarà un lungo spazio in cui interverranno il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Vaia dello Spallanzani di Roma.

Domenica In, la puntata del 27 giugno: gli ospiti in studio

Sarà una domenica di festa quella della chiusura del programma, tanti gli ospiti della seconda parte del format che allieteranno con musica e interviste.

Mara Venier avrà il piacere di ospitare in diretta con lei il performer Achille Lauro che presenterà il suo nuovo singolo “Latte Più”, ma ci saranno anche Gerry Calà che festeggerà con il pubblico i suoi 50 anni di carriera portando alcuni suoi sketch più famosi.

Seguiranno l’intervista a Don Antonio Mazzi che presenterà il suo nuovo libro “La speranza è una bambina ostinata” e quella a Max Biaggi, ex campione del mondo nella classe Moto 250. Serena Autieri si racconterà in esclusiva riguardo il suo prossimo debutto su Rai 1 con il programma “Dedicato.

Termineranno la puntata Andrea Sannino che canterà il nuovo singolo “Ammore” che uscirà il 28 giugno e Cristiano Malgioglio che presenterà invece il suo brano “Tutti mi guardano”. Tante risate assicurate e allegria contagiosa per un pomeriggio di festa in famiglia.