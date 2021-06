Domenica In, piangono tutti per l’ultima volta: “Finisce qui” | FOTO

La chiusura di “Domenica In” porta Mara Venier a fare qualcosa di inaspettato, per un fuori programma che svela la sua vera sé stessa.

Un episodio molto significativo è avvenuto nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Mara Venier. Il 27 giugno ha rappresentato per “Domenica In” l’ultima puntata della stagione 2020/2021.

Mara Venier e don Mazzi Foto screenshot

E la chiusura è avvenuta con un qualcosa di molto profondo. Un fuoriprogramma che è successo nel corso dell’intervista a Don Mazzi, altro volto storico di “Domenica In”. Il sacerdote infatti ha preso parte a tante altre puntate del contenitore domenicale di Rai 1 nel corso degli anni passati.

Anche a 91 anni, il religioso è sempre lucido e pronto a combattere per le giuste cause. Come quelle in cui lui parla nel suo libro dal titolo “La speranza è una bambina ostinata”.

Le lacrime di Mara Venier sono arrivate proprio a margine di questo incontro. Per via dell’emozione grandissima nel rivedere un grande personaggio ed una grandissima persona come Don Mazzi.

La pandemia ha impedito ad entrambi di potersi vedere, come capitato invece in passato. Non è mancato un profondo abbraccio, poi nel corso dell’intervista l’emozione riesce facilmente a sopraffare lei.

Una puntata all’insegna dell’emozione

Che anche prima di cominciare questa intervista si rifugia dietro alle quinte, stavolta per raggiungere il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Anche qui ecco lacrime ed un abbraccio.

Da parte di Mara Venier è arrivata la seguente spiegazione volta a spiegare quanto successo: “Quella di oggi è l’ultima puntata”.

Ultima puntata però soltanto di questa annata televisiva, che per l’ennesima volta ha visto la conduttrice tv originaria di Venezia uscire più che vittoriosa di domenica in domenica nei confronti della concorrenza.

Il terzo anno della Venier ad occupare la domenica pomeriggio degli italiani si è chiuso ancora una volta con un trionfo. Lei è sempre amatissima da tutti.

E quel che conta di più, è riuscita a superare i recenti problemi di salute che la affliggevano. Ora arriva il meritato riposo, e noi la rivedremo a settembre.