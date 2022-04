Domenica In, Raoul Bova senza freni: “Io non voglio …”, in studio nessuno parla più

A Domenica In, nella giornata di ieri domenica 24 aprile 2022 Mara Venier ha ospitato il grande attore Raoul Bova. Quest’ultimo ha rilasciato un’interessante intervista, svelando tanto circa la sua vita privata ma anche sulla sua vita professionale.

Domenica in, ospite in studio da Mara Venier l’attore Raoul Bova

Ebbene, sembra che l’attore si sia raccontato senza alcuna remora e lo ha fatto ripercorrendo quella che è stata la sua carriera, sin dagli esordi fino ad oggi. Sembra che ad un certo punto abbia anche parlato della canzone di Laura Pausini, l’ultima, ovvero quella intitolata Scatola e sembra aver svelato qualcosa di inedito al riguardo. L’attore infatti, avrebbe confessato di averla ascoltata poco prima di arrivare in trasmissione e di essersi tanto immedesimato.

La confessione dell’attore che è piaciuta tanto al pubblico

“Quel ragazzo di un tempo, pieno di sogni, mi piace. E’ rimasto dentro di me, fa parte ancora di me e non lo voglio mai dimenticare”. Queste le parole di Raoul, che poi ha aggiunto ancora “Quel ragazzo mi fa compagnia anche oggi. I sogni di allora voglio averli ancora oggi”. Ovviamente, dopo queste parole, il pubblico non ha potuto che applaudire facendo bene intendere di aver apprezzato le parole dell’attore. Proprio riguardo l’inizio della carriera di Raoul, Mara Venier sembra abbia fatto vedere qualcosa in studio, come le prime interviste da lui rilasciate in tv nei primi anni 90. Erano proprio quelli gli anni in cui l’attore aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Poi Mara ha mandato in onda un video relativo a tutte le interviste da lui rilasciate nel salotto di Domenica In proprio con la stessa Venier. Proprio nel commentare una delle tante interviste, in modo piuttosto ironico e simpatico sembra che l’attore abbia detto “Quella volta ho detto solo il 20% di tutte le cose che avrei voluto dire”.

L’attore molto emozionato in studio dopo le parole della compagna Rocio Munoz Morales

Poi inevitabilmente sembra si sia parlato anche tanto della vita privata dell’attore e Mara avrebbe mandato in onda delle immagini molto belle di Rocio Munoz Morales, la sua compagna che gli ha dedicato delle bellissime parole d’amore. Raoul è apparso piuttosto emozionato, anche mentre parlava delle sue bambine Luna e Alma.