domenica-in,-rita-dalla-chiesa-attaccata-in-diretta-da-alessandro-sallusti-“dei-vaccini-devono-parlare-solo-i-medici-e-non-…”

Rita Dalla Chiesa è stata ospite nella giornata di ieri domenica 11 aprile nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ad un certo punto della sua ospitata, sembrerebbe che Rita Dalla Chiesa abbia letteralmente scatenato il caos all’interno dello studio, tanto da far rimanere la stessa Mara Venier senza parole. Ma che cosa è accaduto di così tanto sconvolgente?

Domenica In, in studio si parla di Coronavirus e vaccini

La prima parte della puntata è stata dedicata come sempre al Coronavirus e tanto spazio è stato dato anche ai vaccini e alla campagna vaccinazioni nel nostro paese. Tra gli ospiti appunto Rita Dalla Chiesa, ma anche Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri e Alessandro Sallusti. Tra tutte però, sono state proprio le parole di Rita che in qualche modo hanno sollevato una polemica. “Farò il vaccino contro il coronavirus, ma vista tutta la confusione che c’è stata fino ad ora, non mi fido di Astrazeneca”. Sono state queste le parole della nota conduttrice e giornalista italiana che senza peli sulla lingua ha fatto ben capire di essere favorevole alla vaccinazione, ma che sicuramente non si sottoporrà al vaccino Astrazeneca.

Rita Dalla Chiesa dice no al Vaccino Astrazeneca

La Dalla Chiesa ha anche motivato il suo pensiero, dicendo di essere piuttosto insicura ed anche spiazzata da quanto sta accadendo e da quanto accaduto in questi mesi. Le sue parole in qualche modo però hanno scatenato la reazione degli altri presenti in studio ed anche della stessa Mara Venier. Uno tra tutti Sallusti sembra aver rimproverato in qualche modo la conduttrice, accusandola di fomentare l’allarmismo su questo siero, che è stato già parecchio al centro della polemica in queste settimane e che non è il caso che di vaccini diano consigli i personaggi pubblici ma solo i medici. Sileri ha voluto più volte sottolineare quanto il siero sia sicuro Così come gli altri.

Anche il popolo del web contro Rita, poi Mara smorza la tensione

Tanti altri sul web si sono scagliati contro Rita Dalla Chiesa, chiedendole anche come possa scegliere a quale tipo di vaccino sottoporsi. Effettivamente la conduttrice, nel confessare di aver prenotato il vaccino, non sembra aver detto con certezza di aver scelto il farmaco, anche se le sue parole realtà hanno fatto ben intendere questo. Poi alla fine per cercare di smorzare un po’ la tensione la stessa Mara Venier sembra abbia tentato di cambiare un po’ argomento, lanciando un duro attacco ai cosiddetti furbetti del vaccino, dicendo loro “con che coscienza lo fate?”.