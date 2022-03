Domenica In. Serena Autieri aggredisce Mara Venier, dietro le quinte scoppia il finimondo. Mara ha reagito male

I telespettatori di Domenica In hanno avuto da ridire riguardo un episodio spiacevole dell’ultima puntata andata in onda il 6 marzo, che ha visto protagoniste la padrona di casa e la sua ospite, Serena Autieri. Mara Venier conduce con successo il programma storico del giorno festivo della Rai. L’anno scorso ha battuto con grande vantaggio la concorrenza Mediaset che le contrapponeva Barbara D’Urso e il suo Domenica Live, al punto che quest’anno la rete di Pier Silvio Berlusconi è ricorsa a Maria De Filippi e Amici, la scuola per giovani talenti, nel tentativo di contrastarla.

Domenica In è un classico contenitore pomeridiano con ospiti, dibattiti, interviste e divertimento che nonostante tutto continua a tenere fedeli i suoi telespettatori, sempre sintonizzati sulla Rai. Mara Venier, di domenica in domenica, accoglie diversi personaggi del piccolo schermo per intervistarli e sponsorizzare i loro lavori. Ultimamente però la sua trasmissione deve prestare molta attenzione anche agli eventi di attualità. Prima c’è stata una pandemia, tutto il mondo è stato coinvolto dal Covid-19 e tutti i programmi televisivi hanno accolto virologi ed esperti per informare al meglio il pubblico interessato.

Oggi sembra che la pandemia non esista più e tutta l’attenzione dei media si è spostata sulla guerra in Ucraina. Impossibile comprendere perché una guerra faccia più scalpore di un’altra. Incomprensibile capire perché anche la domenica pomeriggio dobbiamo ascoltare notizie negative. Per quelle ci sono i telegiornali, non certo Domenica In, dalla quale ci aspetteremmo un po’ di leggerezza dopo i due anni difficili trascorsi. Fatto sta che presentatori di tutte le testate televisive decidono di cavalcare l’onda e di dedicare molto del loro tempo televisivo a questa terribile battaglia che si sta svolgendo.

Tutti gli sguardi sono volti all’Ucraina, e in tutta Europa si sta dilagando un clima di tensione e sofferenza. Anche i personaggi famosi si sentono in dovere di esprimere il loro cordoglio, mentre sono in vacanza alle Maldive. I social network, poi, sono diventati un raccoglitore di cattive notizie. E Serena Autieri si ritrova a dover aspettare a lungo dietro le quinte di Domenica In, prima di poter entrare in scena. Difatti, durante la puntata del 6 marzo Mara Venier si è dilungata molto sull’argomento, al punto di ritardare considerevolmente tutta la programmazione del suo show.

Fatto sta che Serena Autieri ha deciso di farlo notare alla presentatrice e ai telespettatori una volta entrata in studio. “Per fare un’intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi” ha esordito l’attrice campana, mettendo in difficoltà la padrona di casa di Domenica In che si è ritrovata a doversi giustificare: “Sai, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente. Non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine”. Ai telespettatori non è piaciuta la mossa della Autieri, giunta nello show per sponsorizzare il suo nuovo lavoro teatrale, il Rugantino. Secondo i più, avrebbe dovuto ringraziare per la possibilità e non spostare l’attenzione sul ritardo, che sia lecito o meno.

