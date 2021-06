Domenica In si rinnova, novità prossima stagione: Mara incontra la gente

Mara Venier è stata confermata a Domenica In nella prossima stagione Rai. Sebbene la conduttrice abbia più volte manifestato l’intenzione di lasciare il programma, alla fine non ce l’ha fatta. Tornerà anche nella stagione 2021-22 e con una importante novità. Tutto è stato svelato già nella giornata di oggi, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai del prossimo autunno. La conferenza stampa, con tutti i direttori di rete presenti, si è conclusa da poco e in rete si parla solo di questo al momento. A proposito di Domenica In, Stefano Coletta ha svelato una importante novità in arrivo.

Come ha riportato il sito di Davide Maggio, c’è aria di cambiamenti a Domenica In. Il programma è reduce da stagioni di grande successo, zia Mara è diventata la regina della domenica e la novità in arrivo potrebbe confermare questo titolo anche per l’anno prossimo. Da anni ormai c’è un enorme affetto che lega il pubblico alla Venier e questo affetto potrebbe diventare protagonista della nuova Domenica In. L’anno prossimo, o meglio già a partire da dopo l’estate, Mara Venier si confronterà con le persone comuni.

Una novità molto importante che trasformerà il contenitore anche in un people show. Finora Mara ha incontrato e intervistato i personaggi famosi, nella nuova stagione invece avrà modo di parlare anche con il pubblico. Non si sa ancora in che modo nello specifico, probabilmente ci saranno dei temi da trattare con degli ospiti in studio. Su questo punto Coletta non si è sbilanciato, queste le sue parole:

“Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune”

Le interviste di Mara Venier ai personaggi famosi piacciono tanto al pubblico di Domenica In, inoltre sono spesso incontri divertenti e allegri. Insomma, la domenica con zia Mara piace molto! Si è creato inoltre un rapporto di grande affetto, tant’è che quando Mara ha vissuto un incubo a causa di un problema ai denti, ed è tornato in tv in lacrime, è stata inondata di messaggi di sostegno. Dopo la pausa estiva, Domenica In tornerà in onda il 19 settembre, sempre alle ore 14.