domenica-in,-teo-teocoli-ospite-parla-di-tensioni-con-maurizio-costanzo-e-la-venier-chiama-costanzo-in-diretta,-momenti-di-imbarazzo-in-studio-…

Teo Teocoli nella giornata di ieri è stato ospite nel salotto di Domenica in da Mara Venier. La sua intervista è stata davvero tanto interessante e ricca di colpi di scena. Lui è conosciuto da tutti per essere un noto comico e popolare cabarettista, il quale a sorpresa nel corso della puntata di ieri di Domenica In ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni. A sorpresa poi, sarebbe intervenuto proprio lui Maurizio Costanzo. Ma per quale motivo?

Teo Teocoli a Domenica in, intervista speciale per il comico

Teo Teocoli nella giornata di ieri, domenica 1 maggio è stato ospite nel salotto di Domenica In da Mara Venier. Sembra che il cabarettista dopo una breve intervista, abbia fatto tanto divertire il pubblico di casa interpretando alcuni personaggi, tra cui Ray Charles. Mara ha voluto così omaggiare Teo nel corso della puntata del suo programma e pare che abbia voluto commentare la recente intervista che Teo ha rilasciato a Belve.“Io so fare solo questo. Il Covid mi ha bruciato letteralmente perché non sapevo che pesci pigliare. La mia vita inizia sul palco”.

Il commento di Teo sulla sua carriera e sull’attuale momento “down”

Queste le parole di Teo che ha definito quello di adesso, purtroppo, il momento più basso di tutta la sua carriera.“Il fermo si riferisce alla tv, cinema non ne faccio perché non mi è mai piaciuto. Ma dispiace è essere ogni tanto dimenticato dalla televisione “Negli spezzoni dove ci sono tutti gli artisti, io non ci sono mai“. Poi avrebbe parlato di alcuni problemi sorti in questi anni con Maurizio Costanzo. Mara avrebbe chiesto l’origine di questo astio e Teo avrebbe detto “perchè non andai da lui a fare Buona Domenica”.

Maurizio Costanzo interviene a sorpresa

A quel punto Mara Venier avrebbe consigliato a Teo di affrontare l’argomento con Maurizio Costanzo ed avrebbe anzi invitato il marito di Maria De Filippi a chiamare in diretta se avesse voluto. E’ stata così Mara a chiamare Maurizio in diretta per commentare questa vicenda.“Non ho nulla contro di lui e che mi dispiace se in quella trasmissione non ho detto le cose giuste ma la mia stima è assoluta. E’ stato un bravo attore leggermente sfortunato”. Queste le parole di Maurizio che poi ha anche inviato Teo al Maurizio Costanzo Show. Teo avrebbe accettato volentieri e poi avrebbe aggiunto “Questa cosa con Maurizio Costanzo mi risolleva tantissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza”.