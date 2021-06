domenica-in-torna-in-onda,-le-anticipazioni:-grandi-ospiti-in-studio

Ritorna la trasmissione domenicale condotta da Mara Venier, dopo il breve stop per l’intervento della conduttrice.

Riparte oggi, 20 Giugno Domenica In che aveva saltato la programmazione della scorsa settimana a causa di un’operazione ai denti per la Venier. Si comincerà facendo il punto della situazione Covid.

Grazie al sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, al direttore della clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale di San Martino di Genova il professor Matteo Bassetti e il noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo.

Mara Venier (Screenshot Instagram)

Successivamente sarà ospite Orietta Berti, la cantante sta riscuotendo un grande successo con il brano Mille, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro. Subito dopo Nino Frassica e Paola Minaccioni presenteranno il loro ultimo film, School of mafia in uscita al cinema dal 24 Giugno.

Ulteriori anticipazioni sulla puntata in onda oggi di Domenica In, tanta musica, cultura e sport

Eleonora Abbagnato, introdurrà il progetto Rai, The Unbreakeble, dove verrano raccontate le storie di cinque sportivi italiani e il loro percorso in vista delle prossime olimpiadi di Tokyo.

Inoltre sarà ospite la ballerina vincitrice del talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, Amici, Giulia Stabile che si esibirà sulle note di Ice Ice baby, di Vanilla Ice.

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti in studio ci sarà anche Salvatore Esposito, il noto attore che ha interpretato Genny nella serie tv di Sky, Gomorra, presenterà l’uscita del suo nuovo romanzo/thriller dal titolo Lo Sciamano.

Ulteriore spazio alla musica, dove i Boomdabash presenteranno la loro nuova hit per l’estate, Mohicani. Inoltre Bruno Venturini canterà un classico della canzone napoletana.

Non ci resta che augurarvi una buona visione in compagnia dell’amata “Zia Mara”, ricordando a tutti gli appassionati di calcio e sport, l’appuntamento alle 18:00 per Italia – Galles, l’incontro verrà disputato allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta su, Rai 1 e Sky Sport 1, inoltre sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now.