domenica-live,-ascolti:-quanti-ne-ha-persi-barbara-d’urso-nel-2020/21

Ha salutato il pubblico di Domenica Live Barbara d’Urso con l’ultima puntata trasmessa il 23 maggio 2021. Nelle scorse settimane si è parlato di una chiusura definitiva del contenitore. In effetti la conduttrice, che in una prima occasione aveva smentito, ha parlato di nuove esperienze lavorative che la vedranno protagonista nella prossima stagione televisiva di Canale 5. Nei minuti finali della puntata, infatti, ha dato appuntamento a settembre “con delle cose nuove” e non è apparso chiaro se le nuove trasmissioni che la vedranno protagonista affiancheranno Domenica Live o se questa chiuderà per sempre i battenti.

La nona edizione è andata in onda dal 13 settembre 2020 al 28 marzo 2021 dalle 17:10 alle 18:45 ottenendo una media del 14,37% di share e 2.000.000 telespettatori contro Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini. Numeri che hanno decretato l’edizione più bassa in termini di ascolti delle edizioni targate Barbara d’Urso. La prima, condotta da Alessio Vinci e da Sabrina Scampini, detiene il record negativo in assoluto con il 9,59% e 1.372.000 spettatori.

L’edizione più vista è stata la sesta, andata in onda tra il 2017 e il 2018, con una media del 19,41% di share e 2.891.000 telespettatori. Rispetto allo scorso anno Barbara d’Urso ha perso spettatori e share: più di un milione e quasi quattro punti di share. Anche con Live-Non è la d’Urso la conduttrice ha dovuto fare i conti: la terza edizione con una media del 12.84% e 2.087.000 spettatori, si è confermata la meno vista di sempre. Questi numeri, molto probabilmente, hanno spinto i vertici del Biscione a mettere i sigilli al programma serale.

Con il ritorno ad una versione estesa di Domenica Live, in seguito alla chiusura di Non è la d’Urso, contro Mara Venier non c’è stato niente da fare. Gli ascolti tv sono stati tutti per la zia Mara con dati che quasi doppiavano la concorrenza della d’Urso, troppo distante dalle percentuali registrate da Rai1.

Per Mediaset, l’ultima puntata del 2021 di Domenica Live si è chiusa in bellezza con un record di ascolti: nella prima parte ha ottenuto il 16,57% di share e 2.102.000 spettatori, mentre nella seconda il 17,23% di share e 2.156.000 spettatori. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha ringraziato, tramite comunicato stampa, la conduttrice Barbara d’Urso per l’impegno e la professionalità.

Barbara D’Urso, stagione nera tra programmi chiusi e ascolti tv: il punto della situazione

Di certo quella che è giunta al termine può essere definita una stagione televisiva nera per Barbara d’Urso. In termini di ascolti Live-Non è la d’Urso, Pomeriggio 5, Domenica Live, non hanno mai brillato come negli anni passati tranne in qualche rara occasione.

Dal lunedì al venerdì è sempre stata contrastata da La Vita in Diretta di Alberto Matano, leader in termini di share e spettatori. Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, invece, sono stati battuti sempre da tutti i competitor schierati da Rai1, dalle fiction alle varie trasmissioni fino allo storico contenitore condotto da Mara Venier.