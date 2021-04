domenica-live,-barbara-d’urso-durissima-con-akash-kumar-“tu-ti-arrabbi,-io-…”,-cala-il-gelo-in-studio

È andata in onda nella serata di ieri, domenica 18 aprile 2021, una nuova puntata di Domenica Live. Tra i vari ospiti anche il tanto discusso ex naufrago dell’Isola dei Famosi ovvero Akash Kumar la cui intervista è subito iniziata con toni molto accesi. Oltre ad aver risposto alle parole di Giacomo Urtis e Alex Belli, l’ex naufrago ha anche rivolto un particolare ‘battuta’ alla padrona di casa, Barbara D’Urso, che però non ha perso tempo a replicare. Ma esattamente, cosa è successo?

Akash Kumar risponde alle parole di Giacomo Urtis

Sono trascorse alcune settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e uno dei naufraghi più discussi è sicuramente Akash Kumar. L’ex naufrago ha iniziato l’intervista affermando ‘Sono nato pronto’ e ha subito replicato alle parole espresse dal noto chirurgo estetico Giacomo Urtis il quale alcune settimane fa ha dichiarato che probabilmente dietro al tanto discusso colore degli occhi dell’ex naufrago potrebbe esserci un intervento effettuato in Marocco. A tali parole il modello ha risposto nel corso dell’intervista a Domenica Live affermando “Mai stato in Marocco, Giacomo Urtis ha detto che mi sono operato là”. E a dimostrazione che quanto detto è la verità il modello ha anche portato in studio, e consegnato nelle mani di Barbara D’Urso, il suo passaporto nel quale non vi è alcun timbro del visto per il Marocco.

Le parole dell’ex naufrago a Domenica Live

Akash Kumar nel corso delle ultime settimane è più volte finito al centro della polemica per via del colore dei suoi occhi. In molti infatti hanno accusato l’ex naufrago di essersi sottoposto ad un delicato intervento per modificarne il colore ma il diretto interessato ha sempre replicato affermando il contrario. Nel corso dell’intervista andata in onda ieri a Domenica Live il modello a proposito di alcune fotografie che circolano in rete nelle quali i suoi occhi non sono chiari ma al contrario scuri ha replicato affermando “Hanno photoshoppato l’occhio, lo hanno scurito“. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si scalda come spesso accade e risponde anche ad Alex Belli non presente in studio ma in collegamento video. Ad un certo punto però Akash Kumar si rivolge alla padrona di casa affermando “Anche tu sei parecchio criticata”. Parole alle quali Barbara D’Urso ha subito replicato precisando “Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”.

I problemi di salute

Il modello ha poi concluso l’intervista a Domenica Live parlando dei suoi problemi di salute e raccontando di aver sofferto di depressione e attacchi di panico. Oggi però assicura “Sto meglio”.