domenica-live-chiude-per-sempre,-chi-sostituisce-barbara-d’urso:-ultime-news

Continuano ad emergere indiscrezioni su Domenica Live e il futuro di Barbara d’Urso in tv. Dopo anni e anni di dominio incontrastato la presentatrice napoletana sta vivendo un momento decisamente difficile sul lato professionale. Su Instagram, in un ask, Tv Blog ha assicurato che il programma domenicale non tornerà a settembre. Il format, in onda dal 2012, pare avviarsi verso la sua conclusione definitiva.

La stessa Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live andata in onda domenica 23 maggio ha dato l’arrivederci al suo pubblico parlando di “cose bellissime” senza però specificare un ritorno effettivo della sua trasmissione. Una cancellazione, tra l’altro, confermata pure da Dagospia che ha chiarito che anche Live-Non è la d’Urso non tornerà più in onda.

Molto probabilmente, come fa sapere Blogo, Domenica Live verrà rimpiazzato con un programma inedito con una nuova conduttrice che non sarà Barbara d’Urso. In pole position ci sono Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, e Adriana Volpe. Quest’ultima è in lizza pure per diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip dopo l’addio di Pupo e Antonella Elia.

Cosa farà Barbara d’Urso a settembre? Per il momento sembra certo solo il rinnovo di Pomeriggio 5 che, nonostante tutto, riesce ancora a dare del filo da torcere a La vita in diretta di Alberto Matano. Per la presentatrice 63enne non è escluso un nuovo show in prima serata.

Una cosa è certa: sembra proprio che Mediaset abbia deciso di “tagliare i rami secchi” della programmazione di Canale 5. E nell’ultima stagione televisiva Domenica Live e Live-Non è la d’Urso non hanno brillato in ascolti tv (clicca qui per leggere tutti i dati). Un duro colpo da digerire per Carmelita, per anni definita la “regina della domenica”.

Per fortuna Barbara d’Urso può consolarsi in questo periodo con l’amore: da qualche mese frequenta Francesco Zangrillo, proprietario di un’agenzia di assicurazioni a Milano. La diretta interessata non ha ancora ufficializzato la relazione ma neppure smentito. E le romantiche foto insieme valgono più di mille parole…

Secondo i beninformati la storia d’amore tra Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo andrebbe avanti dallo scorso dicembre. Tutto sarebbe iniziato dopo un incontro con amici in comune.