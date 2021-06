domenica-live,-colpo-di-scena-sul-futuro-dello-show:-barbara-d’urso-salva

Nessuna chiusura per il talk della domenica pomeriggio di Canale 5: questa è la notizia che in queste ultime ore sta smentendo le indiscrezioni delle scorse settimane

Arrivano nuove notizie per Domenica Live di Barbara d’Urso. Ebbene il talk show della domenica pomeriggio di Canale 5 dovrebbe tornare in onda il prossimo settembre. In queste ultime settimane si parlava della chiusura del noto programma Mediaset. Ma ora Italia Oggi lancia l’indiscrezione che andrebbe a smentire le notizie precedenti. Il portale fa sapere che il talk show continuerà ad andare in onda nella prossima stagione, a differenza di Live – Non è la d’Urso.

Infatti, la trasmissione della prima serata ormai sarebbe stata definitivamente cancellata. La d’Urso, a quanto pare, continuerà ad avere il suo spazio nella domenica pomeriggio con il suo talk show, che tornerà regolarmente in onda a settembre. La presenza della conduttrice sarebbe stata confermata. Sembra, dunque, che Domenica Live non chiuderà e che tornerà in onda come di consueto a partire dalle 17.15. Negli ultimi mesi di messa in onda, in questa stagione che si è appena conclusa, la puntata prendeva inizio già dalle 15.00, dopo la chiusura di Live – Non è la d’Urso.

Ma a settembre, pare che la trasmissione tornerà ad avere come inizio l’orario precedente, ovvero le ore 17.15. Per quanto riguarda la prima parte della domenica di Canale 5 dovrebbe esserci una grande novità. Pare si abbia intenzione di riservare ai telespettatori momenti di leggerezza e divertimento, con un altro format. Come già è stato anticipato, la domenica dovrebbe vedere un nuovo volto protagonista.

Scendendo nel dettaglio, spuntano i nomi di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Da parte dei due diretti interessati, però, non è ancora arrivata nessuna conferma. Al momento, l’unica certezza sembra essere solo la d’Urso. Intanto, pare sia ormai certo il ritorno di Pomeriggio 5 nella prossima stagione della rete Mediaset.

Barbara non sarà, chiaramente, l’unica protagonista di Canale 5. Tra i big, che da anni stanno al timone delle trasmissioni, il pubblico ritroverà Paolo Bonolis. Nessun problema per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto. Invece, pare che si siano degli ostacoli per Alessia Marcuzzi!

Qualche giorno fa, TvBlog ha fatto sapere che potrebbero esserci delle incertezze per il rinnovo della ‘Pinella’. Già la scorsa stagione le ore sul piccolo schermo per lei si erano ridotte.