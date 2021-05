Domenica Live ha chiuso, tornerà? Parla Barbara d’Urso, la situazione

Domenica Live chiude i battenti per questa stagione. Il giorno festivo di oggi 23 maggio è andata in onda l’ultima puntata del programma pomeridiano di Canale Cinque che nelle ultime settimane è tornato in versione ‘monster’ con oltre 3 ore e mezza di diretta (l’allungamento è stato deciso dopo la chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso). Una formula che ha fatto di nuovo scontrare lo show con la ‘concorrenza’ di Domenica In di Rai Uno, che ha sempre avuto la meglio sul fronte ascolti. In molti, pubblico e addetti ai lavori del piccolo schermo, si chiedono se Domenica Live vedrà la luce anche nella prossima stagione televisiva oppure, come sussurrano certe indiscrezioni, sarà archiviato. Sulla questione si è pronunciata la d’Urso.

“Si conclude qui la stagione, come già previsto. Io vi ringrazio. E ringrazio chi, da dieci anni a questa parte, ha messo il cuore assieme a me. Ci vediamo nella prossima stagione di Canale Cinque con cose nuove che ci vedranno ancora protagonisti, cose assolutamente meravigliose”. Così Barbara d’Urso nel chiudere l’ultima puntata di Domenica Live 2020/2021. Dunque secondo la conduttrice campana il talk sarà confermato dal Biscione anche nella prossima stagione.

Non è la prima volta che la d’Urso si sbilancia sul futuro dei ‘suoi’ programmi. Da rimarcare, però, che non è nemmeno la prima volta che viene poi smentita dai fatti. Era già accaduto con il Grande Fratello in versione ‘nip’. Barbara lo annunciò diversi mesi fa come certo di messa in onda. Mediaset però ha poi disegnato altri piani, accantonando il reality a data da destinarsi. A patto che una ‘data da destinarsi’ ci sia (non da escludere che la trasmissione possa essere definitivamente archiviata).

C’è poi il caso ‘Live – Non è la d’Urso’. Lo show ha chiuso i battenti per i bassi ascolti. La d’Urso si è affrettata a dire in tempi non sospetti che nella stagione 2021/2022 tornerà ad essere trasmesso. I dubbi che ciò avvenga sono però moltissimi. Si dovrebbe trovare una nuova collocazione in palinsesto e rivoluzionarne la formula.

Quindi si giunge a Domenica Live: c’è chi scommette che Mediaset stia cercando di rimpiazzarlo. Non resta che attendere qualche settimana, dopodiché il Biscione svelerà le sue carte per il prossimo autunno: allora sarà tutto più chiaro.