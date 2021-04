domenica-live,-mauro-romano-rapito,-manuela-arcuri:-“io-sono-stata-fidanzata-con-lo-sceicco-e-posso-dire-che-…”

Dopo la vicenda di Denise Pipitone e di tutto il clamore intorno alla ragazza russa e alle sue affermazioni poi rivelatesi un bluff, è tornato alla cronaca anche il rapimento di un altro bambino avvenuto tantissimi anni fa e mai più ritrovato: Mauro Romano.

Se ne sta tornando a parlare perché la mamma è convinta che uno sceicco sia il suo bambino e vuole a tutti i costi che il ragazzo sia sottoposto al test del DNA.

Mauro Romano, la mamma non si arrende

A Domenica Live è andata ospite la mamma di Mauro Romano, Bianca che ha detto: “Io non voglio rimpianti, per sentirmi a posto con la mia coscienza devo vederlo. Voglio parlare con questo ragazzo“.

E poi ha anche aggiunto: «Il processo non dobbiamo farlo in televisione ma in tribunale. A me manca un figlio e ancora non so se è vivo o morto. Andremo in tribunale, sarà la legge a giudicare se suo marito sa o no».

Il bambino è scomparso 44 anni fa da Racale, in provincia di Lecce e la mamma è convinta che sia losceicco Al Habtoor.

La mamma è stata colpita da una cicatrice sotto l’occhio e sulla mano esattamente nelle posizioni in cui le aveva il suo bambino.

L’altro figlio di Bianca ha detto: «Ci sono elementi che ci fanno pensare che sia Mauro e io aiuterò sempre mia mamma a cercare Mauro».

Manuela Arcuri è stata fidanzata con lo sceicco e ha delle rivelazioni molto importanti da fare

Su questa vicenda è intervenuta anche l’attrice romana Manuela Arcuri, che nel salotto di Domenica Live ha detto sullo sceicco Al Habtoor: “Abbiamo avuto una relazione di circa un anno. Per me era proprio vivere una favola. Ero innamorata. Ho potuto conoscerlo bene. Sono stata anche tre volte da lui a Dubai. Ho conosciuto anche la sua famiglia».

Ma poi ha detto: «Mi dispiace molto dire queste parole, da mamma capisco il dolore della madre di Mauro. Dalla mia esperienza diretta, posso dire che ha due fratelli e due sorelle. Il fratello maggiore è identico a lui, anche l’altro fratello. Tutti i fratelli si assomigliano tantissimo e sono come il padre. Io credo sia il padre biologico. Non ho conosciuto la mamma e le sorelle, le donne lì vivono in modo riservato. Da quello che ho visto, non ho mai dubitato neanche per un attimo che non fosse di quella famiglia. Non ho visto le sue foto da piccolo ma in famiglia si somigliano davvero tantissimo».

E a proposto delle cicatrici dice: «Non mi ricordo quelle cicatrici, non ci ho mai fatto caso. Da quando ci siamo lasciati, non l’ho più sentito. L’ho incontrato sei/sette anni fa, perché sono andata in vacanza a Dubai. Lui ha un albergo lì, sono andata per una cena, ci siamo incontrati, non è cambiato».