domenica-live,-moglie-di-bassetti-strega-tutti:-gelosa?-replica-da-applausi

Matteo Bassetti, virologo ‘star’, è sbarcato in tv per la prima con la moglie Maria Chiara che ha stregato tutti. La coppia è stata ospitata a Domenica Live (Canale Cinque) da Barbara d’Urso. E per una volta il ‘Prof’ non ha parlato solo di virus e vaccini, ma si è confessato sull’aspetto più privato e intimo della sua vita. A sostenerlo la consorte, bellezza raffinata e sicura di sé.

Pronti via, Barbarella ha provato a mettere subito del pepe all’intervista: “Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa”. Domanda secca, risposta con i cosiddetti ‘contro-attributi’, da applausi: “Assolutamente, se me lo sono scelta! Sono molto gelosa, però di cose concrete. Finché fanno elogi via social fa piacere. Lui è piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”.

Capitolo ‘memorie dolci’: come è andato il primo incontro? Anche in questo caso prende in mano la situazione Chiara spiegando che “al primo appuntamento non voleva saperne di Matteo”. “Stava tornando da Yale, era un giovane uomo in carriera, lo vedevo troppo sicuro di sé e troppo spavaldo“. Insomma, la donna prima di ‘cedere’ ha voluto fare un poco abbassare le ali a Bassetti. Una volta compiuta la missione è cominciata una lunga storia d’amore che dura tutt’oggi.

Dalla relazione sono nati due figli, Dante (stesso nome del nonno, 15 anni) e Francesco (12 anni). “Lui è un padre eccezionale, molto presente. Non è mai mancato a un pranzo a casa, nemmeno durante questo periodo di pandemia”, ha raccontato con orgoglio Maria Chiara. Sono seguiti due videomessaggi zuccherosi fatti pervenire in studio da Dante e Francesco. Alla mamma è scesa una lacrimuccia, prontamente notata dalla d’Urso: “Ti sei commossa?” “I figli sono pezzi di cuore”, ha sussurrato Maria Chiara.

Quindi ancora un po’ di spassoso ‘bastone e carota’ per il marito: “Non è romantico, ma è molto carino come compagno. Lui è tanto pragmatico”, ha chiosato la donna. Nel frattempo sui social in tantissimi hanno apprezzato l’intervista, sottolineando che Bassetti e la moglie formano una bellissima coppia.