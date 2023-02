Domingo de carnaval: confira os blocos e shows para curtir em 22 cidades da região de Campinas 🎉

Levantamento do g1 considera as programações informadas pela metrópole e mais 21 municípios. Bloco de carnaval Galinhada em Campinas

O domingo já costuma ser bom, mas um domingo de carnaval pode ser ainda melhor! Com isso, Campinas (SP) e mais 21 cidades da região já estão prontas para mais um dia com blocos de rua, desfiles, muita música e diversão – clique nas cidades abaixo para ver a agenda. Só que tem uma coisa: vai ser debaixo de chuva.

O g1 Campinas e a EPTV, afiliada da TV Globo, realizaram um levantamento dos locais e das atividades para os foliões que querem curtir o período carnavalesco neste domingo (19). Para atividades voltadas a crianças, clique no link abaixo.

De acordo com a meteorologia, o dia terá céu nublado com ocorrência de chuvas. As temperaturas ficam entre 18ºC e 24ºC na metrópole.

Clique na cidade para conferir a programação deste domingo (19):

Águas de Lindóia

Americana

Amparo

Artur Nogueira

Campinas

Espírito Santo do Pinhal

Holambra

Hortolândia

Indaiatuba

Itapira

Jaguariúna

Lindóia

Louveira

Mogi Guaçu

Mogi Mirim

Monte Alegre do Sul

Morungaba

Paulínia

Pedreira

Serra Negra

Socorro

Sumaré

Águas de Lindóia

“Carnaval Mais Família”

Local: Praça Adhemar de Barros

Quanto: entrada gratuita

13h – Apresentação de DJ / Espaço Carnaval Mais Família e Praça do Artesão

14h РMatin̻ com Brinquedos e Banho de Espuma / Campo das Casas Populares

14h – Brinquedos e Banho de Espuma / Espaço Carnaval Mais Família

14h30 – Banda de Marchinha / Espaço Carnaval Mais Família

17h – Matinê Animada / Espaço Carnaval Mais Família

18h РBateria de Escola de Samba / Rua Ṣo Paulo

19h – Apresentação de DJ / Espaço Carnaval Mais Família

20h РConcentra̤̣o do Bloco Nheco Vai Nheco Fica / Quiosques da Pra̤a Adhemar de Barros

22h – Banda de Carnaval / Espaço Carnaval Mais Família

Americana

Carna Praia

Horário: das 14h às 19h30

Local: orla da Praia dos Namorados

Amparo

Centro Histórico do Município – Desfile de Blocos Carnavalescos

14h: Groove na Cabeça (Mercado Municipal)

15h30: Carnabrega (Jardim Público)

17h: Bloco me Gusta (Mercado Municipal)

18h30: Bloco Tempo Livre (Jardim Público)

Distrito de Arcadas РPra̤a Andr̩ Jacobsen

15h: Matinê para as crianças com a Paleja do Zé do Brejo e do Boi Pintadinho

20h30: Carna Show Pertrini

Distrito de Três Pontes

15h: Matinê com a Banda Sotaque Brasileiro

Bairro Jardim São Dimas

15h: Matinê com a Banda Cooperativa

Centro Esportivo do Trabalhador

15h: Matinê com a Banda Lacrafolia

19h30: Show da Escola de Samba Rosas de Ouro de São Paulo

22h: Banda Axé Bahia

Artur Nogueira

Bloco Filhos da Vaca e shows

Horário: das 17h à 1h

Local: Av. Fernando Arens, Centro

Campinas

Bloco do Ribeirão

Local: Rua Ant̫nio Zaine, 211 РPq. Linear Ribeiṛo das Pedras

Horário: 9h às 14h

Bloco de Circo

Local: Pra̤a Am̩rico Ferreira De Camargo РVila Ṣo Jọo

Horário: 10h às 13h

Bloco União Altaneira

Local: Moradia da Unicamp РAv. Santa Isabel, 1510 РBaṛo Geraldo

Horário: 16h às 3h

Carna Rock

Local: Sala dos Toninhos РEsta̤̣o Cultura

Horário: 12h às 20h

Bloco Supera

Local: Largo do Rosário – Centro

Horário: 12h às 21h

Escola de Samba Unidos do Shangai

Local: R. Norberto Lopes – Jardim Shangai

Horário: 16h às 22h

Ruffneck Sound System – CarnaReggae PropagaSound

Local: Rua Evaristo Corr̻a Viana РJardim Von Zuben

Horário: 15h às 22h

Bloco do Paredão

Local: Pra̤a Beira-Rio РSousas

Local: 12h às 20h

Bloco do Cão

Local: Pra̤a Elisa Moretti РTaquaral

Horário: 16h às 19h

Urucungos, Puítas e Quijengues

Local: Rua Salvador Lombardi Neto, 20 – Vila Nova Teixeira

Horário: 14h às 21h

Campinas Shopping

Bandinha animada com personagens

Horário: às 15h, 17h e 18h

Oficina de lançador de confetes

Horário: às 14h e 16h (20 crianças por oficina)

Shopping Parque das Bandeiras

Oficina de Instrumentos e Músicais para carnaval

Horário: das 13h às 19h

Local: Ludoteca do Ban

Espírito Santo do Pinhal

Shows: Roda de Samba com Luciana Guimarães & Banda, Matinê com Tia Gê e o Carnaval das Crianças, Charanga Vinagrinho & Amigos “Acaiabe”, Bloco do Boteco, Bloco Katakoio, Escola de Samba “Rosas de Ouro” e Banda Fuzuê

Horário: 13h30

Local: Praça da Independência

Holambra

“Carnaflores”

Data: de 17 a 21 de fevereiro

Quanto: entrada gratuita

Matinê

Horário: 14h às 17h

Endereço: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Jean & André – sertanejo universitário e Ana Guimarães e Banda

Horário: a partir das 20h

Endereço: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Hortolândia

“Carnaval do Reencontro”

Local: Praça A Poderosa

Banda Sinf̫nica Municipal (marchinhas de carnaval) РMatin̻

Horário: das 10h às 12h

Grupo Interior

Horário: 13h30

Aula Aberta de FitDance

Horário: 15h

Som com DJ Alex Amaro

Horário: 16h

Quinteto Cultura

Horário: 17h

Banda Ori

Horário: 18h30

Forró Mileva

Horário: 20h

Feira da Economia Solidária

Cortejo Carnavalesco

Concentração na Escola de Samba “Galo de Ouro”

Horário: 15h

Endereço: Rua Erwin Maier, 201, Jardim Santa Izabel

Saída do Cortejo sentido à Praça “A Poderosa”

Horário: 17h

Chegada do Cortejo na Praça “A Poderosa”

Horário: 18h

Veja as escolas de samba e blocos que também vão participar:

– Escola de Samba “Acadêmicos do Boa Esperança”

– Bloco “Afoxé Oya Obirin Odé”

– Bloco “Torcida Canário Louco”

– Escola de Samba “Galo de Ouro”

– Escola de Samba “Imperatriz Hortolandense”

– Bloco “Vila Real”

Indaiatuba

CarnaPet

Horário: das 9h às 11h30

Local: Praça Prudente de Moraes

Carnaval no Barco

Horário: das 19h às 22h

Local: Estacionamento do Parque da Criança

Itapira

Matinê com a banda Astros & Estrelas e máquina de espuma

Horário: 15h

Local: Parque Juca Mulato

Show da banda Astros & Estrelas e bailarinas

Horário: 18h

Local: Parque Juca Mulato

Jaguariúna

Shows: Banda Valquíria, Apresentação de DJ e Bateria Escola de Samba Momoking Samba Show SP

Horário: das 16h às 21h30

Local: Praça Umbelina Bueno, no Centro

Lindóia

Carna Fantasy

Matinê Folia Kids – à s 15h, para crianças e família com DJ, Grupo de Dança, recreação para as crianças e concurso para as melhores fantasias

Desfile da Corte – Rainha e Rei Momo – Ã s 20h

Desfile de Blocos

Show com a Super Banda Agito

Animação com 2 trios elétricos

Louveira

Estação Ferroviária

Trenzinho de Carnaval

Horário: embarque às 11h e encerramento às 17h

Domingo de marchinhas com a banda Folia & Alegria

Horário: 14h

Oficinas gratuitas de customização de camisetas, pintura facial, adereços para cabelos e máscaras de carnaval

Horário: 14h

Domingo de marchinhas com a banda Folia & Alegria

Horário: 20h30

Mogi Guaçu

Carnaval Família: Guaçu Folia

Horário: das 16h às 00h

Local: Parque dos Ingás

Mogi Mirim

Shows de Grupo Entre Amigos, Corte do Carnaval e Samba Fam

Horário: 13h

Local: Praça 250 Anos

Até 28 de fevereiro

Exposição “carnaval e suas tradições”

Horário: das 9h às 17h

Local: Saḷo Nobre Luiz Guardia Neto РCentro Cultural de Mogi Mirim

Monte Alegre do Sul

Praça Bom Jesus

15h: matinê com a Banda Virtude Zero

20h: desfile dos tradicionais blocos carnavalescos

22h: Grupo Satisfação Aí

Morungaba

Matinê com DJ Pudol

Horário: 15h

Local: Praça dos Imigrantes

Show de DJ Pudol

Horário: 20h

Local: Praça dos Imigrantes

Show de Alisson Mello

Horário: 21h

Local: Praça dos Imigrantes

Paulínia

Trio elétrico e banda Swing Are

Horário: das 14h às 19h

Local: Parque Brasil 500, ao lado do Theatro Municipal

Pedreira

Show para crianças com Corporação Musical Santana

Horário: 15h

Local: Praça Ângelo Ferrari

Bateria Show Guerreiros da Tribo

Horário: 18h

Local: Praça Ângelo Ferrari

Corporação Musical Santana, DJ e Show Ritmos

Horário: 20h

Local: Praça Ângelo Ferrari

Serra Negra

Atividades recreativas

Horário: das 14h às 17h

Local: Praça João Zelante

Marchinhas de carnaval

Horário: das 20h às 23h

Local: Av. Laudo Natel

Bandas itinerantes – Serra Alegria 1

Horário: das 14 às 16h

Local: saída na Praça João Zelande, passando pela Praça Sesquicentenário e voltando para a Praça João Zelande

Bandas itinerantes – Serra Alegria 2

Horário: das 14 às 16h

Local: saída na Praça João Zelande, passando pelo Campo do Sete e voltando para a Praça João Zelande

Socorro

“CarnaHelp” nas ruas Campos Salles e Treze de Maio

20h30: Banda da Alegria / Bloco do COMUPC

20h45: Corte do Carnaval

21h30: Bloco dos Turistas com a Banda Sol Lá

21h45: Bloco I Dance

22h: Bloco da Falange

22h30: Bloco JUCA TELES e ESTRAMBELHADOS de São Luiz do Paraitinga

23h: Sambistas Sem Tradição

“CarnaHelp” na Praça da Matriz

15h: DJ’s

15h30: I Dance

21h: DJ’s

23h30: Banda Juca Teles e Estrambelhados de São Luiz do Paraitinga

23h59: Banda Mika Loka

Matinê com banho de espuma

às 15h30

Local: Praça da Matriz

Oficina de Máscaras

das 15h30 Ã s 18h

Local: Praça da Matriz

Oficina de Maquiagem Artística Infantil

das 15h30 Ã s 18h

Local: Praça da Matriz

Show de Meia Dúzia DJs

Local: Praça do Fórum

Trio Elétrico

das 15h às 17h30

Local: Praça do Amanhã

Vinhedo

Desfile com os blocos Bloquete, NKM e Coral da Nova

Horário: das 12h às 19h

Local: ao lado do Parque Municipal

