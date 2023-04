Domingo de Ramos é celebrado na Basílica de Aparecida; veja fotos

Principal missa do dia foi celebrada às 8h, no Altar Central do Santuário Nacional, pelo arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes. Dom Orlando Brandes celebra missa de Domingos de Ramos na Basílica de Aparecida

Ana Laura Marcondes/Santuário Nacional

A Semana Santa começa neste domingo (2) para a Igreja Católica. Na Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, o Domingo de Ramos abriu as solenidades. A principal missa do dia foi celebrada às 8h, pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes.

A celebração começou com a benção e a Procissão de Ramos, que partiu do Memorial dos Construtores (nave Norte) em direção ao Altar Central da Basílica. No Santuário Nacional, Dom Orlando Brandes realizou a missa.

Domingos de Ramos em Aparecida

Ana Laura Marcondes/Santuário Nacional

A primeira missa deste domingo (2) ocorreu às 5h30. Depois da missa principal, às 8h, serão realizadas missas às 10h, 12h, 14h, 16h e 18h. Todas celebrações contarão com a benção dos ramos.

A programação da Semana Santa vai até o próximo domingo (9), quando é celebrada a Páscoa. Na quinta-feira (6), quando termina a quaresma, tem início o Tríduo Pascal. A missa das 20h, com o tradicional rito do Lava-pés, celebra a última Ceia de Jesus. No período da manhã, às 9h, ocorre a Missa do Crisma.

Domingo de Ramos em Aparecida

Ana Laura Marcondes/Santuário Nacional

Na sexta-feira (7), dia da Paixão do Senhor, haverá a Meditação da Via-Sacra, às 9h, ao redor do Altar Central. Às 12h, é celebrado o Sermão das Sete Palavras. Às 15h, será feita a celebração da Paixão do Senhor Morto, com procissão do Senhor Morto, às 18h.

No sábado (8), a Solene Vigília Pascal, principal celebração do ano, está marcada para as 20h. A solenidade é dividida em quatro momentos: Bênção do Fogo Novo, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística.

Domingo de Ramos em Aparecida

Ana Laura Marcondes/Santuário Nacional

No domingo de Páscoa (9), a Procissão da Ressurreição ocorre às 6h30, na Basílica. Na sequência, às 8h, é celebrada a principal missa do dia. Também haverá missas às 5h30, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h.

O Santuário Nacional realizará ainda a apresentação do Auto da Paixão em três datas: 4, 5 e 7 de abril, sempre às 19h30, no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida. O evento será gratuito, com entrada solidária de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

Dom Orlando Brandes celebra missa de Domingo de Ramos em Aparecida

Ana Laura Marcondes/Santuário Nacional

A Semana Santa é o principal período litúrgico para os católicos. A semana relembra a vida de Cristo.

