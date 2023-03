Domingo deve ser de calor, mas com chance de chuva na região de Ribeirão Preto; veja a previsão

Temporais não estão descartados, principalmente à tarde, segundo meteorologistas. Em Franca (SP), máxima deve chegar aos 29ºC. Veja a previsão do tempo para este domingo (5) na região de Ribeirão Preto, SP

O domingo (5) na região de Ribeirão Preto (SP) deve ser de calor intenso, mas com chance de chuva forte e até granizo à tarde, de acordo com meteorologistas.

Neste sábado (4), a chuva apareceu no meio da tarde em cidades como Cravinhos (SP) e Ribeirão Preto, sendo que em Batatais (SP), o volume voltou a causar transtornos aos moradores. Imóveis e carros ficaram alagados e novas partes do asfalto se soltaram com a enxurrada na Avenida Quatorze de Março.

No domingo, segue o alerta de temporal da Defesa Civil para a região. O tempo instável é causado pela umidade e também pela circulação de ventos em vários níveis da atmosfera que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Veja a previsão o tempo para o domingo:

Batatais: mínima de 21ºC; máxima de 30ºC; chuva de 12 mm

Serrana: mínima de 24ºC; máxima de 33ºC; chuva de 36 mm

Rifaina: mínima de 22ºC; máxima de 33ºC; chuva de 16mm

Igarapava: mínima de 22ºC; máxima de 33ºC; chuva de 16 mm

Cássia dos Coqueiros: mínima de 17ºC; máxima de 27ºC; chuva de 24 mm

Franca: mínima de 19ºC; máxima de 29ºC; chuva de 16 mm

Buritizal: mínima de 20ºC; máxima de 30ºC; chuva de 16 mm

Ribeirão Preto: mínima de 23ºC; máxima de 32ºC; chuva de 36 mm

Tempo chuvoso em Ribeirão Preto, SP, neste sábado (4)

