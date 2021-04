Domiziana Giovinazzo di Un medico in famiglia è diventata mamma

L’attrice che interpreta Elena Martini in Un medico in famiglia è diventa mamma per la prima volta. La giovanissima Domiziana Giovinazzo, 21 anni, ha partorito e ha dato alla luce il piccolo Lorenzo, nato dall’amore con il compagno, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Insieme sono molto felici e dopo aver deciso di comprare casa hanno iniziato ad allargare la loro piccola famiglia. Una gravidanza voluta e cercata, nonostante la giovane età dell’attrice, che ha ringraziato tutti i suoi fan su Instagram per gli auguri da neo mamma condividendo uno scatto del bebè: “Grazie di cuore a tutti per l’immenso affetto, Lorenzo”.

L’annuncio della gravidanza di Domiziana Giovinazzo

L’annuncio del piccolo in arrivo era giunto sui social dell’attrice lo scorso novembre. Con un pancione già prorompente in bella vista, Domiziana Giovinazzo aveva rivelato ai suoi fan il suo imminente futuro da mamma. “Tutte le grandi cose iniziano da qualcosa di piccolo”. Prima di quello scatto, l’attrice aveva mantenuto l’effetto sorpresa con i suoi followers, nonostante fosse chiaro che con il compagno le cose si erano fatte serie. Del ragazzo, con il quale convive a Roma, non si ha alcuna informazione, nonostante le numerose foto postate su Instagram, Domiziana non ha mai voluto rivelarne l’identità. In passato l’attrice ha avuto un’altra importante storia d’amore nata proprio sul set della fiction che le ha regalato il successo, quella con Riccardo Alemanni, finita dopo circa due anni.

La carriera di Domiziana Giovinazzo

Giovanissima, Domiziana Giovinazzo ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando era appena una bambina, aggiudicandosi il ruolo della sorella più piccola nella famiglia Martini. Elena, questo il personaggio da lei interpretato, era la figlia di Lele (Giulio Scarpati) e Alice (Claudia Pandolfi), e comparve nella sesta stagione della fiction, quando Lele ritornò a Roma. Apparve sul piccolo schermo, quindi, all’età di sei-sette anni, ed è andando di pari passo con la fiction che l’abbiamo vista crescere e diventare una ragazzina audace e pronta a tutto, che incappa nei suoi primi amori, come quello per Tommy, il cugino americano che piomba improvvisamente in casa Martini. Ogni vicenda, sarà supportata, come al solito da ogni componente di una delle famiglie più amate della tv.