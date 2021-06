don-matteo-13,-milena-miconi-senza-freni-“non-sono-stata-io-…”

Nei giorni scorsi si era già parlato della serie TV Don Matteo 13 e del fatto che nella prossima edizione ci saranno tante novità. Sembrerebbe che nei giorni scorsi si sia diffusa una notizia secondo la quale Terence Hill non sarà sicuramente più presente nel cast e che quest’ultimo sarà sostituito da uno dei più importanti attori della cinematografia italiana. Stiamo parlando di Raoul Bova, il quale quindi sarà il nuovo protagonista di Don Matteo e vestirà i panni proprio del noto sacerdote.

Don Matteo 13, tante novità per la prossima stagione

Ma non finisce qui perché sembrerebbero esserci anche tante altre novità come l’abbandono di Milena Miconi che interpretava il ruolo di Laura Respighi. Nei giorni scorsi l’attrice avrebbe rilasciato un’ intervista al veleno nei confronti del programma e nello specifico della produzione. Ci sarà inoltre il ritorno di Flavio Insinna che vestirà ancora una volta i panni del Capitano Anceschi.

La polemica di Milena Miconi, il suo personaggio non sarà più presente nella serie

Torniamo però a Milena Miconi, ovvero la nota attrice la quale si è detta piuttosto sorpresa nell’aver appreso quasi per caso di essere stata eliminata dal cast per la prossima edizione. Sembrerebbe che nel rispondere ad alcune domande dei fan sui social, la donna abbia raccontato effettivamente come sono andate le cose portando avanti una sorta di polemica, semplicemente per non essere stata avvertita dalla produzione di quello che sarebbe stato il suo futuro all’interno della serie. Ad oggi, la donna pare abbia rilasciato un’intervista a Nuovo TV. “Veramente non sono stata io a fare polemiche: ho soltanto riportato ciò che mi hanno scritto i miei ammiratori”. Sono state queste le parole dichiarate da Milena Miconi la quale ha voluto sottolineare di non aver creato alcuna polemica, ma di aver semplicemente risposto ad alcune domande poste dai suoi ammiratori.

I chiarimenti di Milena Miconi

Purtroppo i fan più fedeli di Milena Miconi e del suo personaggio in Don Matteo non la rivedranno più al fianco di Flavio Insinna la prossima stagione. Su questo non c’è alcun tipo di dubbio ed ancora una volta Milena ha confermato ciò. “Laura è morta. A volte nelle fiction i morti ritornano, ma non è il mio caso. Mi ha fatto piacere, comunque, ricevere tanta solidarietà dal pubblico”. Ad ogni modo, l’attrice ha voluto anche sottolineare il fatto di non avere comunque rancori e che sicuramente per lei Don Matteo è stata un’esperienza molto importante e che rimarrà nel suo cuore. “Don Matteo mi ha dato tanto! Sarebbe stato bello tornare, ma accetto la scelta”, ha dichiarato ancora l’attrice.