 Don Matteo 13, Roaul Bova senza freni su Don Matteo 13 “Non è facile …”

Raoul Bova è un noto attore italiano, il quale come tutti sappiamo si appresta a recitare un nuovo ruolo, in una delle fiction più amate di sempre. Stiamo parlando di Don Matteo. Dopo l’abbandono di Terence Hill, il posto del sacerdote è stato preso proprio da Roaul, il quale proprio in questi giorni sembra abbia voluto parlare e raccontare qualcosa riguardo questo nuovo personaggio, protagonista di Don Matteo 13. Cosa ha dichiarato?

Don Matteo 13, cresce l’ansia per la messa in onda della nuova stagione con Raoul Bova

C’è grande attesa per la messa in onda della nuova edizione di Don Matteo, ovvero la serie televisiva targata Rai giunta ormai alla 13esima stagione. Come tutti sappiamo, Terence Hill che per 12 anni ha interpretato i panni del noto sacerdote, sembra aver lasciato ed al suo posto è pronto a debuttare Raoul Bova. Quest’ultimo negli ultimi giorni ha rilasciato un’importante intervista a La Repubblica, spiegando qualcosa riguardo questo nuovo personaggio ed ancora dando qualche anticipazione. Ebbene, stando a quanto dichiarato da Raoul sembra che una delle prime cose che ha chiesto agli sceneggiatori è stato un “prete nuovo”.

L’attore ci parla del nuovo sacerdote “Don Massimo”

Insomma, il nuovo personaggio non dovrebbe essere una copia di Terence Hill, ma un sacerdote del tutto nuovo. Raoul vestirà i panni di Don Massimo.“E’ un prete aperto che ti guarda negli occhi e non ha paura di affrontare le difficoltà. Don Massimo è forte e umano. Come San Francesco anche lui ha combattuto, dentro ha un grande dolore e si fa domande. Non è facile gestire una parrocchia”. Queste ancora le parole di Bova che ha così voluto anticipare qualcosa su questo nuovo personaggio tanto atteso dai più fedeli telespettatori.

Grande affinità tra Don Matteo e Don Massimo, le anticipazioni di Raoul

La serie televisiva, dovrebbe arrivare il prossimo giovedì 31 marzo, in prima serata su Rai 1, sostituendo Doc- Nelle tue mani. Pare che un pò di tempo fa si fosse diffusa la notizia secondo la quale Raoul non fosse proprio ben accetto dai telespettatori. Poi si è detto che era stato lo stesso Terence a chiedere di essere sostituito dall’attore ed il pubblico pare si sia mostrato più aperto ad accogliere Raoul. “C’è un filo rosso che lega Don Massimo a Don Matteo. In un momento in cui la morte lo fa vacillare decide di seguire la fede. Don Matteo è il suo mentore”. Queste ancora le parole di Raoul.

