don-matteo,-interviene-raoul-bova-su-terence-hill-e-spiazza-tutti-… 

Una nuova puntata di Don Matteo è andata in onda nella serata di ieri, giovedì 28 aprile 2022. E rispetto alle altre puntate questa è stata davvero tanto speciale in quanto i telespettatori hanno avuto modo di assistere all’ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Quello che però in molti si stanno domandando è se prima o poi sarà possibile tornare a vedere Terence Hill in Don Matteo oppure no. Domanda alla quale in qualche modo ha risposto proprio Raoul Bova nel corso di una recente intervista rilasciata a Tele Sette. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

L’ingresso di Raoul Bova in Don Matteo e l’uscita di scena di Terence Hill

E’ andata in onda nella serata di ieri la quinta puntata di Don Matteo e a differenza delle puntate andate in onda in precedenza ecco che i telespettatori hanno avuto l’opportunità di conoscere Don Massimo interpretato da Raoul Bova. In un primo momento i telespettatori non avevano preso bene la notizia dell’addio di Terence Hill ma ecco che quando poi è stato reso noto che ad aver scelto di abbandonare il set è stato proprio il noto attore ecco che la situazione sembrerebbe essere cambiata. Inoltre secondo alcuni rumors è stato proprio Terence Hill a volere Raoul Bova sul set di Don Matteo.

Terence Hill tornerà in Don Matteo oppure no?

Molti sono i telespettatori fan della celebre fiction che si domandano se prima o poi Terence Hill tornerà in Don Matteo oppure no. A tal proposito ecco che proprio Raoul Bova intervistato da Tele Sette ha rivelato “Terence è una bella persona, un’istituzione, sono sempre stato un suo fan. Spero che il pubblico reagisca bene e, perché no, in futuro potremo vedere magari i due sacerdoti insieme”.

Raoul Bova commenta il suo personaggio in Don Matteo

Don Matteo è una serie televisiva di grandissimo successo in onda su Rai 1 ormai da moltissimi anni. Proprio per tale motivo, dato il vasto successo, Raoul Bova ha rivelato di provare un grande senso di responsabilità per il suo ingresso nella fiction, e a tal proposito ha dichiarato “Orgoglio e responsabilità. Ecco ciò che provo a far parte del cast di Don Matteo”. E a proposito del personaggio da lui interpretato ovvero Don Massimo ha rivelato che a lui è stato affidato un compito molto speciale ed inoltre verrà anche guardato dagli altri personaggi, e di preciso dal maresciallo Cecchini e dai parrocchiani più affezionati a Don Matteo, con particolare sospetto.