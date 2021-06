don-matteo,-milena-miconi-fatta-fuori-e-contro-flavio-insinna-nel-cast-dice-…

Milena Miconi è una delle attrici più importanti e anche tra le più amate degli ultimi anni. In questi ultimi giorni sembrerebbe esserci però una novità riguardante l’attrice ovvero il fatto che sia stata in qualche modo esclusa dalla serie TV Don Matteo.

Milena Miconi esclusa dalla 13esima edizione di Don Matteo

Secondo quanto è emerso proprio in questi ultimi giorni sembrerebbe che la nota attrice e showgirl 49enne non farà parte della tredicesima edizione della famosa serie TV, dove ha interpretato Laura Respighi, ovvero la sindaca di Gubbio. Il suo personaggio infatti uscirà di scena in seguito al decesso della donna che sarà annunciato proprio nel corso della prossima puntata. Sembrerebbe che Milena però non abbia preso bene la decisione degli autori ed infatti nel corso di una intervista avrebbe rivelato di esserci rimasta piuttosto male. In compenso nelle serie tv ci sarà un grande ritorno ovvero quello di Flavio Insinna nei panni del Capitano Flavio Anceschi. Proprio riguardo questo ritorno, Milena si è espressa dicendo di non sapere nulla di questa novità. Per chi non lo sapesse i due hanno interpretato due personaggi che si sono tanto amati nella fiction e questa storia d’amore sembra essere piaciuta molto al pubblico.

Il ritorno di Insinna nella fiction e la “morte” del personaggio interpretato dalla Miconi

Sono infatti tanti i telespettatori e fan della serie che avrebbero voluto sicuramente rivederli in televisione dopo tanto tempo, ovvero oltre 15 anni. Purtroppo non sarà così perché il personaggio interpretato da Milena Miconi non ci sarà più. “Pensa che nella quinta stagione, proprio perché avevano visto che questa coppia piaceva agli spettatori, raddoppiarono le mie scene. La trama seguiva molto di più la storia d’amore. Ebbe tanto successo perché era divertente, c’era un tira e molla, si lasciavano, si rimettevano insieme, lui faceva sempre la cosa sbagliata e dopo si doveva fare perdonare”. Questo ancora quanto aggiunto da Milena Miconi nel corso di un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Fanpage.it. Nella prossima stagione di Don Matteo, quindi ci sarà il ritorno di Insinna dopo tantissimi anni mentre Milena Miconi non farà più parte del cast.

Lo sfogo di Milena Miconi

“Ci sono rimasta molto male. Sono dispiaciuta e amareggiata. C’era la possibilità di riproporre una coppia forte e invece hanno deciso di farmi morire, non so per quale ragione”, ha aggiunto ancora l’attrice. Quest’ultima avrebbe anche raccontato di aver saputo casualmente di essere stata in qualche modo esclusa dalla prossima stagione della serie. “Cercavano una ragazza che interpretasse la figlia di Laura Respighi e Flavio Anceschi ed è arrivata la proposta in agenzia per fare un provino a mia figlia Sofia, che ha 19 anni. Allora, ho pensato: “Se cercano la figlia di Laura e Anceschi, forse torneranno anche i genitori. Come mai nessuno mi ha detto niente?”.Nella scena che mi avevano mandato per il provino di Sofia, c’era un dialogo con Anceschi. Leggo: “Dopo la morte della madre, inizia ad avere un rapporto conflittuale con il padre”. E lo scopro così. Poi mia figlia non è passata, magari non andava bene”. Questo quanto aggiunto dall’attrice la quale sembra ci sia anche rimasta piuttosto male del fatto che Insinna non le ha detto nulla del suo ritorno, nonostante si fossero sentiti nei giorni scorsi.