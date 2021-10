Don Matteo, Nino Frassica “Non è vero che Terence Hill andrà via per sempre …”

Don Matteo è una serie tv seguitissima e i suoi affezionati telespettatori sono rimasti senza parole quando hanno saputo dell’addio di Terence Hill. Dopo che è stata ufficializzata la notizia, in tanti se la sono presa anche con cui subentrerà al suo posto, Don Massimo che avrà il volto di Raoul Bova perché nessuno ha voglia di vedere la serie se Don Matteo non ci sarà più. Vediamo cosa ha dichiarato Raoul Bova.

Le dichiarazioni di Raoul Bova

Raoul Bova ha dichiarato: « … Don Massimo è tutto un altro prete. Pensare a un confronto con Terence, con il suo successo e con l’amore del pubblico per lui è impensabile».

E Poi: « … la proposta di Luca Bernabei è arrivata in più fasi. Inizialmente mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto interpretare un prete. Poi, in un secondo momento, mi ha detto qual era la sua idea e devo ammettere che mi ha fatto molto piacere che avesse pensato a me per una cosa così importante».

E chiarisce che ne ha parlato con Terence Hill: «È stata la prima cosa che ho voluto fare per sapere se condivideva la decisione di scegliere me e perché volevo essere certo che lui non soffrisse per aver lasciato la serie. Nei suoi occhi ho letto un incoraggiamento, è come se mi avesse detto: “Vai, adesso tocca a te”. Questo mi ha dato una marcia in più, se non fosse stato così non avrei mai interpretato Don Massimo. Diciamo che la vivo come una sorta di staffetta: Terence mi ha affidato il testimone che io devo portare in fondo con il vantaggio accumulato da chi ha corso prima di me».

E poi Raoul Bova ha fatto una dichiarazione sulla sua vita personale e ha detto: “ La proposta della Lux è arrivata in un momento in cui sentivo l’ esigenza di una serie così, di qualcosa che mi togliesse il peso del periodo che abbiamo vissuto. Avevo bisogno di qualcosa di positivo e “Don Matteo” è una fiction che regala la speranza di un domani migliore. Negli ultimi mesi, inoltre, mi capitava spesso di riflettere sulla mia fede: l’ arrivo di questo ruolo lo considero un segno, un po’ come mi è capitato quando ho interpretato San Francesco. Non a caso Don Massimo ha un’ispirazione francescana».

Nino Frassica dice: “Don Matteo non è andato via per sempre”

Ieri Nino Frassica a Che tempo che fa il programma condotto da Fabio Fazio ha detto sorprendendo tutti: “Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci”.