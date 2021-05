Arrivano le prime indiscrezioni bomba sulla nuova stagione di Don Matteo 13. Previsto anche il ritorno di un personaggio storico e amatissimo.

Don Matteo 13, spuntano le prime indiscrezioni

La nuova stagione di Don Matteo 13 non è ancora partita ma ha già sollevato tantissima curiosità. A catturare l’attenzione dei milioni di telespettatori, già in attesa trepidante per il via alla nuova stagione è l’indiscrezione che già fa sognare i fans. Si vocifera infatti che nella prossima stagione un nuovo ingresso potrebbe ricomporre una triade amatissima dal pubblico della fiction di Rai 1. BubinoBlog ha lanciato una notizia clamorosa, pare infatti che Flavio Insinna ritornerà in scena anche se la sua permanenza nel cast di Don Matteo 13 non dovrebbe essere prolungata, ma sporadica, secondo infatti le indiscrezioni Flavio potrebbe tornare per una sola puntata. Tutti coloro che hanno sognato ad occhi aperti di rivedere il Capitano Anceschi tornare in pianta stabile, devono per il momento rassegnarsi ed accontentarsi di una sua breve e presunta apparizione.

Flavio Insinna torna nel cast?

Il capitano Anceschi, personaggio amatissimo della fiction di Rai potrebbe tornare in scena accanto al mitico protagonista interpretato da Terence Hill. E’ chiaro che si tratta di indiscrezioni, non vi è nulla di certo al riguardo ma il pubblico sta già sperando. Il personaggio interpretato da Flavio Insinna è rimasto nel cuore dei fans della fiction. Il capitano Anceschi, apparentemente severo, nasconde una sensibilità che ha catturato milioni di telespettatori non a caso infatti quando Flavio Insinna ha lasciato il cast della serie di Rai Uno in tantissimi hanno storto il naso.

Il suo addio al cast è avvenuto in seguito alla fine della quinta stagione, quando ancora la fiction veniva girata a Gubbio. Le riprese della tredicesima stagione di Don Matteo si terranno invece a Spoleto, e inizieranno il prossimo 24 maggio, la messa in onda delle nuove puntate invece è prevista per Gennaio 2022. I fans sono già in trepidante attesa, la fiction è tra le più amate del palinsesto Rai, e già si preannuncia un successo record anche per la tredicesima stagione.