DON RAFAELO X LELEJOOP X ZOSH BLAZE – IN USCITA IL SINGOLO MONEY MONEY

20 NOVEMBRE 2020

FUORI IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

Milano, 20 novembre 2020 – Il singolo “Money Money”, in uscita venerdì 20 novembre in radio e su tutti gli store musicali online, nasce da un’idea di Don Rafaelo (protagonista del panorama internazionale della musica reggaeton, autore di numerose hits internazionali e da quest’anno direttore artistico di Radio Musica Latina), e del giovane talentuoso produttore Zosh Blaze, coadiuvati da Paci Ciotola e Andrea Giuliana dello studio STEREO8, team di tecnici costantemente alla ricerca di un sound sperimentale, fresco e ballabile. “Money Money” è un twerk/moombahton con un testo molto diretto ed esplicito, ma che riesce perfettamente a mescolare sonorità latine e partenopee, confermando che il connubio – per quanto lontano geograficamente – per cultura e musica risulta essere ancora una volta la scelta necessaria alla fruizione di un pubblico giovane e digitalmente interconnesso. Per la voce è stato scelto il vocalist di esperienza nazionale LeleJoop, candidato al Premio Nazionale come “miglior vocalist man” nel biennio 2015 e 2016 e dal 2017 al 2020 sempre presente nelle fasi finali, nonché candidato come “best vocalist” al premio Facenight 2016. Ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Guè Pequeno, Clementino, Gemitaiz, Salmo e Rocco Hunt tra i tanti.

“Il pezzo – affermano gli artisti – è fuori in un momento molto delicato per la musica, con discoteche e locali chiusi a causa dei provvedimenti adottati per contrastare la pandemia di COVID-19: la speranza di tutti è che tutto finisca quanto prima e che si torni presto a far musica, a ballare, non solo sui balconi o in live sui social. Anche perchè dietro quella che sembra una semplice serata in discoteca ci sono numerosi investimenti economici di proprietari e imprenditori ma soprattutto il lavoro di tanti professionisti, oltre a dj e vocalist.

Nel frattempo però che tutto si sistemi possiamo fare un altro TikTok!”.

