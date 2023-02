Dona de bar é presa com comprimidos abortivos e R$ 200 mil em Lages

Mulher alegou que dinheiro era lucro da prostituição e do estabelecimento. Outros medicamentos, cigarro e drogas foram apreendidos. Material apreendido em bar e na casa da proprietária em Lages

Uma mulher foi presa com comprimidos abortivos e R$ 200 mil em dinheiro em um bar de Lages, na Serra de Santa Catarina, na sexta-feira (17), segundo a Polícia Militar. No local também foram apreendidos dezenas de maços de cigarro contrabandeados e drogas.

A polícia fazia uma fiscalizações de Carnaval em estabelecimentos comerciais quando notou no balcão do estabelecimento quatro maços de cigarro do Paraguai.

A proprietária foi questionada e disse que era para consumo próprio. Os policiais, então, revistaram o local e, em uma gaveta, localizaram as cédulas de dinheiro.

Desconfiados, os militares foram até a casa da mulher, anexa ao bar. Na residência, foram encontradas 1.180 carteiras de cigarro de contrabando, 36 comprimidos para aborto ilegal, outros medicamentos irregulares, maconha e cocaína. O material foi apreendido e apresentado na delegacia.

Conforme a PM, a mulher relatou que o dinheiro encontrado tinha sido adquirido no bar e com prostituição. Também argumentou que os comprimidos eram para uso pessoal. Ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal.

