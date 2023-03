dona-de-loja-de-roupas-acusa-cliente-de-furto-em-barra-mansa

Segundo relato da vítima, cliente teria levado sua bolsa para um provador e fugiu levando todo o dinheiro que encontrou. Caso aconteceu no bairro Ano Bom. A dona de uma loja de roupas femininas e acessórios em Barra Mansa (RJ) procurou a polícia para denunciar que teve todo o dinheiro que estava em sua bolsa furtado por uma cliente. O caso aconteceu nesta sexta-feira (10), no bairro Ano Bom.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 67 anos, contou que uma mulher, com aparência de ter aproximadamente 45 anos, entrou na loja e experimentou várias roupas.

Depois que a cliente deixou o estabelecimento, a bolsa da proprietária foi encontrada no chão do provador que ela utilizava, toda aberta e revirada.

Ainda de acordo com a PM, a dona da loja disse que o dinheiro seria usado para o pagamento do salário de uma funcionária.

Com a descrição física da cliente, os agentes fizeram uma busca pelos arredores da loja, mas não encontraram ninguém com as características informadas.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa como furto. Até a publicação deste reportagem, a suspeita não havia sido encontrada.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi