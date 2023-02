Dona de loja de roupas infantis, empresária conta com cartão de crédito Bradesco PLU$ para expandir

Juliana Sathler é a convidada do videocast Papo VAE, Papo Vem e relembra criação e o crescimento da da Lo Petit Kids. Juliana Sathler, dona da loja Lo Petit Kids

Lincon Zarbietti

A mudança para São Paulo após casar e ter o primeiro filho foi acompanhada de outras transformações na vida da contadora Juliana Sathler, 36 anos, natural de Vitória (ES). Embora a contabilidade esteja presente no dia a dia, o contexto é outro: agora ela é empreendedora, dona da loja Lo Petit Kids.

O negócio começou como um brechó de roupas infantis, virou uma loja online e hoje também está no físico, com um espaço no bairro Morumbi. Ela conta como tudo isso aconteceu em mais um episódio do videocast Papo VAE, Papo Vem.

Na conversa, Juliana relembra como surgiu o desejo de empreender, os motivos que a levaram a abrir uma loja física e como ter se tornado cliente Bradesco Empresas e Negócios fez a diferença para que a marca pudesse crescer.

Com a escolha pelo cartão de crédito Bradesco PLU$, por exemplo, ficou muito mais fácil adquirir as multimarcas vendidas na Lo Petit Kids. No papo, a empresária destaca algumas das vantagens para o negócio, como o parcelamento em até 24 vezes e o cashback direto na fatura: 5% em aplicativos de comida e mobilidade (limitado a até R$ 15 por mês), 3% em compras com moeda estrangeira e 1% nas demais compras com o cartão.

Confira o Papo VAE, Papo Vem!

pappa2200