Dona de supermercado é presa após polícia encontrar carga furtada de fraldas descartáveis na Grande Natal

Caso aconteceu na quarta-feira (8) em Extremoz. Policiais encontraram, no estabelecimento, parte de carga desviada de empresa de Monte Alegre em dezembro de 2022. Parte de carga de fraldas desviada foi encontrada em supermercado da Grande Natal

A dona de um supermercado atacarejo foi presa nesta quarta-feira (8), em Extremoz, na Grande Natal, após a Polícia Civil localizar no estabelecimento dela parte de uma carga de fraldas descartáveis desviada de uma empresa de Monte Alegre em dezembro do ano passado.

Segundo a polícia, os produtos eram ofertados por um preço inferior ao de fábrica, o que levantou suspeitas. Os pacotes também eram do mesmo lote da carga desviada e estavam armazenados, em grande quantidade, no depósito do estabelecimento.

A responsável pelo estabelecimento, que tem 37 anos, disse que não sabia quem havia comprado os produtos, alegando que existem diversos compradores na empresa.

No entanto, por não apresentar nota fiscal, ela foi presa em flagrante por receptação qualificada, e encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram conduzidas pela 27ª Delegacia de Polícia (DP de Monte Alegre), com apoio da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Natal (Deprov/Natal).

