donatella-versace-mostra-una-piccola-parte-della-sua-casa-e-lascia-tutti-a-bocca-aperta:-un-sogno!

Una casa favolosa quella di Donatella Versace, stilista tra le più famose al mondo: lo scatto su Instagram, non crederete ai vostri occhi.

Donatella Versace mostra una piccola parte della sua casa e lascia tutti a bocca aperta: che meraviglia! (Instagram)

Chi di voi non ha mai fantasticato sulla casa delle star più iconiche al mondo? Che siano cantanti come Madonna e Lady Gaga, attori di Hollywood come Richard Gere e Al Pacino, stilisti come Gucci o Versace, le dimore di personaggi così celebri destano sempre tanta curiosità. In effetti, non è raro che molti di loro stupiscano con dei dettagli davvero originali. Oggi comunque grazie ai social, è possibile scoprire qualcosina in più delle case dei vip ed è proprio ciò che accade con Donatella Versace.

La biondissima stilista non ha certo bisogno di presentazioni: l’imprenditrice calabrese, sorella di Gianni e Santo Versace, si affacciò al mondo della moda negli anni ’80 occupandosi inizialmente della comunicazione e dell’immagine della maison. In seguito, il fratello Gianni la nominò direttrice del marchio Versace Versus. Solo dopo la morte dello stilista avvenuta per mano di un assassino, Donatella iniziò a disegnare la sua prima collezione.

Tanta classe e tanta eleganza non potrebbero non riflettersi anche nella propria abitazione. Sbirciando un po’ nel suo profilo Instagram, si resta sbalorditi dai particolari della casa di Donatella Versace. Ve ne mostriamo uno a titolo d’esempio che vi farà capire di che meraviglia stiamo parlando.

Donatella Versace, la sua casa fa impazzire tutti: guardate cosa mostra ai fan!

Seguitissima sui social, la stilista condivide con i fan tanti scatti della sua vita ricca di glamour: eventi, sfilate, servizi fotografici, insomma una routine niente male! Tra le immagini più sorprendenti, Donatella mostra alcuni piccoli dettagli della sua splendida casa. Nella foto che vi mostriamo, tratta dal suo profilo Instagram, si vede la sua strepitosa cabina armadio: centinaia e centinaia di abiti, scarpe, borse, insomma meglio di una boutique di altissimo livello! E poi, avete fatto caso al lampadario? Semplicemente pazzesco!

Donatella Versace mostra una piccola parte della sua casa e stupisce tutti: un sogno! (Instagram)

Che ve ne pare? Superlativa, no?