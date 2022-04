RangeloniNews Non lontano dalla periferia di Donetsk proseguono gli scontri tra l’esercito ucraino e la milizia popolare della DNR. I miliziani, avanzando e conquistando le posizioni ucraine, continuano a ritrovare numerosi quantitativi di armi abbandonate che Kiev ha ricevuto in sostegno dai partner europei. In queste posizioni sono state rinvenute armi anticarro francesi, munizioni spagnole…

L’articolo Donbass, ritrovate spolette italiane per bombe di mortaio nelle posizioni ucraine. proviene da Grandeinganno.