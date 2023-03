Donjeta Sadiku përshëndetet me kampionatin, pasi i kushtëzohet pjesëmarrja në Lojërat Olimpike

Medalistja e bronztë e botës dhe Evropës, Donjeta Sadiku, përfundimisht nuk do të marrë pjesë në Kampionatin Botëror të Boksit, që nis të mërkurën në New Delhi të Indisë.

Autoritetet indiane vetëm të hënën janë pajtuar që të lëshojnë viza për delegacionin kosovar, por kanë kushtëzuar paraqitjen e Sadikut në Botërorin që fillon të mërkurën.

Qeveria e Indisë ka kushtëzuar që boksierja kosovare të paraqitet pa simbole dhe nëse fiton medalje të mos intonohet himni dhe të mos shfaqet flamuri.

Organizatori i Kampionatit bëri me dije se pjesëmarrja e boksieres tonë mund të bëhet vetëm me dy kushtet e vëna: Flamuri i Kosovës dhe himni shtetëror nuk do të përdoren në ndonjërën nga ceremonitë gjatë kampionatit botëror, si dhe pjesëmarrësit e Kosovës nuk do të lejohen të bartin flamurin e tyre, qoftë edhe në veshjet e tyre në formë të printuar.

Duke parë këto kushte dhe diskriminimin e bërë nga shteti i Indisë, FBOXK në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovës dhe Ministrinë për Kulturë, Rini e Sport, vendosi të mos udhëtojë fare drejt Indisë.

Kjo është hera e tretë që Sadikut i mohohet pjesëmarrja në Kampionatet Botërore në Indi dhe njëherit mundësia për të fituar një tjetër medalje botërore.

Vittorio Rienzo