Donne vivono di più se single e senza figli. Gli uomini vivono di più se sposati. Lo studio

Le donne più felici? Non hanno figli e neanche un marito. Lo rivela uno studio sul comportamento umano condotto da Paul Dolan, professore alla London School of Economics.

E se le donne con la fede al dito muoiono prima di quelle single, lo stesso non si può dire per gli uomini, che vivono meglio se hanno al loro fianco una compagna.

Secondo lo studio riportato dail Daily Mail, vivere con una moglie migliorerebbe il benessere e lo stile di vita. Secondo gli esperti, invece, le donne senza figli e non sposate sarebbero le persone più felici della società.

«Si prendono meno rischi, guadagnano di più sul lavoro e vivono più a lungo», spiega lo scienziato. Le persone più in salute e soddisfatte della società sarebbero dunque donne che non si sono mai sposate e che non hanno avuto figli.

Nonostante i benefici di uno stile di vita regolare, Dolan ha affermato che il matrimonio e i bambini sono ancora considerati segni di successo e questo potrebbe portare alcune donne single a sentirsi infelici.

«Vedi una donna single di 40 anni, che non ha mai avuto figli e pensi “È un vero peccato, forse un giorno incontrerai l’uomo giusto e questo cambierà…» Uno studio tedesco ha mostrato, invece, che la felicità aumenta nel «periodo della luna di miele», ma ritorna normale un anno dopo il matrimonio.

