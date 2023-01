Dono de adega reage à tentativa de roubo e adolescente acaba baleado em Campinas, diz PM

Caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (27), na região do DIC VI. Um suspeito fugiu. Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser baleado na perna pelo dono de uma adega que reagiu à uma tentativa de roubo em Campinas (SP), na tarde desta sexta-feira (27), segundo a Polícia Militar (PM). O caso foi às 18h na região do DIC VI e um suspeito fugiu, diz a corporação.

A PM destacou que o jovem foi ferido na perna, não corre risco de morte e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. O nome não foi confirmado até esta publicação e a corporação destacou que ele ficará à disposição da Justiça quando for liberado.

A polícia informou ainda que o dono da adega tem registro CAC, concedido para “colecionador, atirador desportivo e caçador”. O caso deve ser registrado pela Polícia Civil na 2ª Delegacia Seccional.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

pappa2200