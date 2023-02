Dono de empresa de vigilância é preso por suspeita de usar câmeras para extorquir morador em Uruguaiana

Suspeito monitorava rotina de morador e familiares e exigia dinheiro para que nenhuma represália fosse praticada. Itens apreendidos em empresa de vigilância em Uruguaiana

Um homem de 52 anos foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (30), em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, por suspeita de extorquir um morador. O indivíduo é dono de uma empresa de vigilância na cidade.

Segundo o delegado Nilson de Carvalho, o preso utilizava imagens de câmeras de monitoramento instaladas nos imóveis para reunir elementos sobre a rotina do morador e de familiares. A ação do suspeito teria começado no dia 20 de janeiro. O morador não pagou a quantia exigida.

“Passou a extorquir essa vítima, exigindo, então, R$ 50 mil para que nenhuma represália fosse praticada contra a vítima ou os seus familiares”, diz.

O suspeito foi preso na empresa onde trabalhava. Ele foi encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

Na operação, ele também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Além da arma, foram apreendidos, na casa e na empresa do homem, um carro, uma motocicleta, coletes de segurança, cacetetes, radiocomunicadores, câmeras de segurança e outros itens utilizados na vigilância patrimonial.

De acordo com a polícia, o homem já cumpriu pena por dois homicídios e possui antecedentes criminais por outro homicídio tentado, roubo, lesões corporais, ameaças e receptação.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Uruguaiana busca eventuais vítimas de extorsão na cidade. Os casos podem ser informados presencialmente na delegacia ou, sob anonimatto, pelo telefone (55) 99969-7409.

