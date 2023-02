Dono de festa mata convidado a tiros em Itatiaia; namorada da vítima também foi baleada

Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que o dono da casa onde esse evento acontecia não gostou de ver uma discussão entre o casal e entrou no meio da briga. Caso aconteceu no bairro Vila Martins. Um jovem, de 21 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (11) ao se envolver em uma confusão no fim de uma festa em Itatiaia (RJ). A namorada dele, de 19 anos, também acabou sendo baleada. O caso aconteceu no bairro Vila Martins.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que o dono da casa onde esse evento acontecia não gostou de ver uma discussão entre o casal e entrou no meio da briga. Os dois rapazes se desentenderam e, em seguida, o organizador da festa atirou contra o convidado, que morreu na hora.

Na tentativa de proteger o namorado, a jovem levou tiros na barriga e no braço. Policiais militares foram chamados ao local e ajudaram no resgate. Ela foi levada às pressas para o Hospital Municipal, onde passou por cirurgia e seguia internada na noite deste sábado.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a paciente foi transferida para um hospital particular em Resende (RJ), município vizinho, para receber cuidados intensivos.

O dono da casa onde a festa acontecia fugiu levando a arma usada no crime. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela Polícia Civil, que fez uma perícia na cena do crime e está ouvindo testemunhas neste processo de investigação.

