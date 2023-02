Dono de loja de armas é preso suspeito de simular furto do próprio estabelecimento em Cruz Alta, diz polícia

Pistolas, submetralhadoras e até um fuzil estavam no arsenal levado. Delegado ainda investiga motivos que teriam motivado dono do estabelecimento a organizar falso furto. Polícia Civil apreendeu armas que teriam sido furtadas em Cruz Alta

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Cruz Alta, no Noroeste do Rio Grande do Sul, prendeu de forma preventiva, na manhã desta sexta-feira (17), o dono de uma loja de armas do município que foi furtada no dia 9 de fevereiro. Conforme a investigação, a ação foi orquestrada pelo proprietário, que não teve o seu nome divulgado.

Um total de 49 armas de fogo, entre pistolas, submetralhadoras e até um fuzil, estavam no arsenal levado no falso furto.

A polícia ainda investiga os motivos que levaram o proprietário a organizar o furto. Todo o arsenal teria sido desviado para uma facção criminosa que atua na região de Cruz Alta.

Batizada de “Senhor das Armas”, a operação foi deflagrada na manhã desta sexta com apoio da Força Tática da Brigada Militar (BM). Além do proprietário, outra pessoa envolvida no caso foi presa de forma preventiva – outros dois indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

De acordo com o delegado Ricardo Drum Rodrigues, responsável pela operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências de familiares do proprietário e de pessoas suspeitas de executarem o furto.

Os agentes apreenderam um veículo, celulares, documentos, uma grande quantidade de munição e armas. A polícia ainda investiga se as armas apreendidas fazem parte do montante furtado na semana passada.

“Na verdade, tudo é uma construção. Se constrói a partir da análise da cena do crime, quebras telemáticas. Toda uma construção da investigação levou a esses fatos. O que ele [proprietário] esperava? Não sei. Talvez as armas nem estivessem lá. Tudo ainda está sendo apurado. O que nós temos de concreto é que o envolvimento dele com o fato é muito forte”, explica Rodrigues.

O delegado responsável pelo caso também acrescentou que chamou a atenção da polícia o fato de muitos clientes da loja serem familiares de criminosos ligados ao tráfico de drogas da região. Apesar disso, as armas envolvidas no falso furto estavam com toda a documentação em dia.

Os presos na operação foram encaminhados ao Presídio Estadual de Cruz Alta e devem responder por comércio ilegal de armas de fogo, associação criminosa e falsa comunicação de crime. Em caso de condenação, pena prevista deve passar dos 12 anos de detenção, segundo a polícia.

Veículo que teria sido usado no furto de mais de 40 armas em Cruz Alta

Reprodução

Relembre o caso

Na madrugada do dia 9 de fevereiro, Polícia Civil e Brigada Militar foram chamadas para atender uma ocorrência no Bairro Turíbio Veríssimo. Criminosos teriam invadido durante a madrugada uma loja de caça e pesca e furtado 44 armas de fogo – posteriormente, o número foi atualizado para 49.

A equipe da RBS TV esteve no local e conversou com o proprietário. Ele alegou que estava jantando em um restaurante no momento da ação dos criminosos. Dentro do estabelecimento foram encontradas diversas caixas vazias, muita sujeira e cadeados arrombados que trancavam o cofre. Uma porta de vidro também foi quebrada.

As câmeras de segurança externa do local gravaram a ação dos bandidos, que abriram a garagem da loja e levaram as armas no porta-malas de um veículo. Contudo, na epoca, foi relatado que os criminosos também teriam levado as imagens das câmeras. O carro foi encontrado incendiado mais tarde na ERS-481, sentido a Salto do Jacuí.

O proprietário registrou um boletim de ocorrência, ao qual a reportagem teve acesso. No documento, o homem relata que os indivíduos teriam pulado o muro lateral da casa e arrombado uma das portas.

