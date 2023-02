Dono de lotérica é preso suspeito de venda ilegal de estimulante sexual e jogos de azar em Marília

Polícia Civil identificou máquinas de cartão supostamente utilizadas no jogo do bicho. Suspeito alegou que medicamentos eram para uso pessoal, mas acabou preso. Caça-níqueis, equipamentos para jogo do bicho e medicamentos para disfunção erétil apreendidos em Marília (SP)

Polícia Civil/Divulgação

O dono de uma lotérica localizada no bairro Cascata, na zona leste de Marília (SP), foi preso em flagrante suspeito de promover jogos de azar e venda de remédio para disfunção erétil sem autorização.

A abordagem ao estabelecimento localizado na avenida Vicente Ferreira foi realizada por volta das 16h desta terça-feira (14).

Suspeito de Marília (SP), que acabou preso, disse que medicamento para disfunção erétil era para uso próprio

Polícia Civil/Divulgação

O homem, de 50 anos, foi detido por equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil, que encontrou máquinas de cartão de crédito e débito supostamente utilizados no jogo de bicho e caça-níqueis.

Em uma prateleira, atrás do balcão do caixa, foram apreendidos 96 comprimidos, divididos em 24 cartelas, de medicamento de estimulação sexual.

O suspeito disse ser dono das máquinas de cartão e afirmou que os comprimidos eram para seu uso, mas acabou detido.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata