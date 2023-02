Dono de motocicleta é vítima de tentativa de extorsão e policiais encontram veículo abandonado na Rodovia da Integração

Morador de Presidente Venceslau (SP) recebeu ligação anônima de uma pessoa que lhe exigia a quantia de R$ 600,00 para devolver a moto, porém, o dinheiro não foi pago. Moto foi abandonada às margens da Rodovia da Integração (SP-563)

Polícia Militar Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária localizou nesta terça-feira (7) uma motocicleta que estava abandonada e caída às margens da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, a Rodovia da Integração (SP-563), em Presidente Venceslau (SP).

Os policiais faziam patrulhamento pela via, quando, na altura do km 78,900, desconfiaram do veículo naquelas condições.

A consulta ao banco de dados oficial indicou que não havia nada de irregular com a moto.

Os militares dirigiram-se, então, ao endereço do proprietário da moto, em Presidente Venceslau. O homem, de 47 anos, contou que havia deixado o veículo na frente da sua casa e, na manhã desta terça-feira (14), recebera uma ligação anônima de uma pessoa, que lhe exigia a quantia de R$ 600,00 para devolver a sua motocicleta, mas o dinheiro não foi pago, o que, segundo a polícia, caracterizou uma tentativa de extorsão.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil e o veículo foi devolvido ao proprietário.

Moto foi abandonada às margens da Rodovia da Integração (SP-563)

