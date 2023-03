Dono de padaria é sequestrado na porta de casa e obrigado a fazer transferências via PIX à quadrilha no litoral de SP

Vítima, que é dono de uma padaria em São Vicente, saía de casa para abrir o comércio quando foi abordada pelos bandidos. Mulher apontada como receptora das transferências via Pix foi presa em flagrante

Um homem foi sequestrado e obrigado a fazer uma série de transferências via PIX para uma quadrilha em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, a vítima foi abordada na porta da casa dela e levada no próprio carro por criminosos até um lugar deserto no município. A Polícia Civil identificou e prendeu uma mulher apontada como receptora do dinheiro.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi sequestrado enquanto saía da casa dele, no bairro Vila São Jorge, na manhã de sexta-feira (24). Ele é dono de uma padaria no bairro Vila Voturuá, também no município, e iria de carro até o comércio quando foi abordado pelos bandidos.

A esposa dele acionou a Polícia Militar (PM), por volta das 6h, e informou sobre o desaparecimento do marido. À corporação, ela disse se despediu do companheiro ainda dentro da casa, mas que ouviu barulhos estranhos na parte de fora da residência e, desde então, não teve mais contato com ele.

O homem teria sido levado no próprio carro até uma área deserta – não divulgada – em Praia Grande (SP). Segundo o delegado Marco Antônio do Couto, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do município, onde o caso foi registrado, a vítima fez transferências via PIX à quadrilha no local. Os valores, porém, não foram especificados.

Em entrevista à TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, o delegado explicou que a vítima foi encontrada por meio da localização disponível no celular dela. “Ela havia conseguido escapar do cativeiro e estava bem, apesar de algumas escoriações [machucados] pelo corpo, pois andou por uma trilha [até conseguir fugir]”.

A corporação identificou, por meio das transferências, uma mulher apontada como receptadora do dinheiro da vítima. A criminosa, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante na casa dela e encaminhada à DIG de Praia Grande (SP). A Polícia Civil segue na investigação do caso e em busca dos outros suspeitos de envolvimento no crime.

