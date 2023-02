Dono de trailer de lanches é morto a facadas por cliente em Agudos

Polícia encontrou a vítima caída perto do estabelecimento e, momentos depois, um jovem de 17 anos saiu de uma área de mata e confessou o crime. Vítima foi identificada como Cláudio Xavier, de 48 anos

Facebook/Reprodução

Um homem de 48 anos morreu esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (22) próximo ao seu trailer de lanches, em Agudos (SP). Segundo a polícia, um adolescente de 17 anos foi apreendido pelo crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para o estabelecimento, localizado na Rua Capitão Francisco Avato, e encontrou Cláudio Xavier caído em uma área de mata perto do trailer.

A polícia informou que, momentos depois, um jovem saiu da área de mata, com duas facas na mão, e confessou o crime. Ele disse à polícia que foi até o trailer, consumiu dois lanches e, em seguida, esfaqueou a vítima.

Com o jovem, os policiais encontraram uma bolsa com R$ 114 roubados de Cláudio e uma shuriken, arma de arremesso japonesa. Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde ficou apreendido.

A Polícia Militar e a Polícia Civil, juntamente com a perícia técnica, atenderam a ocorrência e constataram a morte de Cláudio. Ele foi sepultado na tarde desta quarta-feira, às 16h, no Cemitério Municipal de Agudos.

