Donos de perfis nas redes sociais com vídeos de crimes e provocações contra policiais são alvos de operação em Itapira

Policiais civis e militares cumpriram mandados contra os administratores de três perfis. Em um dos endereços foi localizado uma moto furtada e um rapaz de 18 anos acabou preso por receptação. Perfis nas redes sociais de moradores de Itapira (SP) divulgavam motos roubadas e vídeos de crimes

Reprodução/Polícia Civil

Donos de perfis nas redes sociais que divulgam fotos e vídeos de motos roubadas, atos criminosos e provocações contra policiais foram alvos de mandados de busca e apreensão em Itapira (SP) nesta segunda-feira (27), durante a Operação Box, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. Um jovem foi preso em flagrante por receptação.

A operação contou com policiais civis e militares que cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços de Itapira (SP) – entre os investigados estão um jovem de 18 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos.

Os aparelhos celulares usados para criação e manutenção dos perfis investigados foram apreendidos na operação.

Na casa de Felipe dos Reis Lazari, de 18 anos, os policiais localizaram uma moto Honda CG 150 com registro de furto em Mogi Guaçu em julho de 2022. Ele foi atuado por receptação, e o delegado arbitrou fiança de dois salários mínimos, que não havia sido paga até esta publicação.

Moto furtada apreendida na casa de um dos suspeitos de manter perfil em redes sociais com divulgação de atos criminosos em Itapira (SP)

Polícia Civil/Divulgação

O caso foi registrado na Delegacia de Itapira. Os celulares apreendidos foram encaminhados para a perícia.

“As investigações agora serão direcionadas aos aparelhos celulares, através de perícia junto ao Instituto de Criminalística de Mogi Guaçu a fim de identificar colaboradores e parceiros dos investigados, bem como localizar outras motocicletas produtos de roubo e furto no município e região”, diz, em nota, a Polícia Civil.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vittorio Ferla