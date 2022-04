DON’T EVER GO, il nuovo album di NICOLE MAGOLIE

da oggi è disponibile Don’t Ever Go, il nuovo album della cantante e modella sudafricana Nicole Magolie.

Tra gli ospiti del disco alcuni fra i più importanti solisti del panorama jazz italiano ed internazionale come Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Max Ionata e Fiorenzo Zeni.

Amata ed ormai adottata dal Bel Paese la cantante e modella sudafricana Nicole Magolie pubblica il suo primo album.

Don’t Ever Go prende il titolo da una frase del testo della focus track “The Look of Love”, scelta con altre undici opere all’interno dei Real Book.

Un album quindi decisamente jazz, elegante e suadente ma anche scherzoso e brillante, pensato e concepito insieme al pianista, ed ormai da anni compagno di palcoscenico, Gabriele Gentile .

Ad accompagnare la vocalist un quartetto d’eccezione con Emiliano Pintori al pianoforte, Marco Bovi alla chitarra, Stefano Senni al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

Il progetto vede inoltre la partecipazione straordinaria di alcuni fra i più importanti solisti del panorama jazz italiano ed internazionale, Fabrizio Bosso , J avier Girotto , Max Ionata e Fiorenzo Zeni , che duettando con Nicole aggiungono valore espressivo ed interpretativo.

L’album è disponibile da Alman Music in CD ed LP 33 oltre che su tutte le piattaforme digitali.

