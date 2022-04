dopo-bucha,-l’ue-discute-sanzioni-energetiche-alla-russia

A Berlino, dopo i crimini di Bucha, arriva sul tavolo delle trattative qualcosa che, solo fino a qualche giorno fa, era impensabile per il cancelliere Scholz e il ministro della Transizione Ecologica Habeck: il pacchetto di sanzioni energetiche. Ma nonostante le drammatiche immagini provenienti dalla città ucraina, sulla ricerca di una risposta immediata a Vladimir Putin, l’Unione Europea rischia lo stallo.

Se da un lato risulta ormai evidente che non è più sufficiente limitarsi a stilare una black list di oligarchi e a mettere al bando di qualche prodotto, dall’altro gli interessi nazionali e la dipendenza da Mosca, stanno lasciando spazio a risposte ambigue e, soprattutto, lente.

Che fare allora? Le sanzioni sul gas sono da escludere. Troppi i no espliciti espressi. Prima l’Austria, poi la Germania sono stati netti: “Al momento non è possibile fermare gli acquisti di gas”. Per il ministro delle Finanze di Vienna Brunner, provvedimenti di questo tipo, anche sul cosiddetto “oro nero”, “fanno più male all’Europa che non alla controparte”.

Sul tavolo delle trattative di Bruxelles, quindi, resta in primo luogo il petrolio. “C’è una discussione in corso, ha spiegato ieri il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni , la Commissione dice sempre che per noi nessuna misura è esclusa. Certamente quello che abbiamo visto tutti merita una reazione ulteriore”.

Intanto, lunedì il presidente del Consiglio Mario Draghi volerà ad Algeri per discutere nuove forme di approvvigionamento, sia per quanto riguarda il gas che il petrolio.

#Bucha, Draghi: Le autorità russe devono cessare subito le ostilità, interrompere le violenze contro i civili e dovranno rendere conto di quanto accaduto. L’Italia condanna con assoluta fermezza questi orrori e esprime piena vicinanza e solidarietà all’Ucraina e ai suoi cittadini — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) April 3, 2022

Da Bucha il sindaco Anatoliy Fedoruk ha lasciato delle dichiarazioni alla Reuters, menzionando circa 300 morti: “I cadaveri dei giustiziati sono ancora allineati nella via Yabluska a Bucha. Le loro mani sono legate dietro la schiena con stracci bianchi, gli hanno sparato alla nuca. Potete immaginare che tipo di illegalità hanno perpetrato qui. Se queste efferatezze saranno confermate, ci troviamo senza alcun dubbio di fronte a crimini di guerra. Espressione che ha già usato Habeck ieri: i fatti di Bucha “sono un terribile crimine di guerra che non può restare impunito”.

Attesa per domani, mercoledì 6 aprile, la nuova riunione dei 27 ambasciatori dei Paesi Ue. Anche se al momento il blocco sugli idrocarburi non è all’ordine del giorno, il Comitato dei rappresentanti permanenti è un organo del Consiglio dell’Unione europea, spiegano come tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore e non escludono l’inserimento nel pacchetto di carbone o petrolio.

L’articolo Dopo Bucha, l’UE discute sanzioni energetiche alla Russia proviene da The Map Report.