Dopo decenni di giri gratuiti, Bill Gates è stato gettato sotto l’autobus

Per prendere in prestito una frase dal film “The Matrix” e prendere una piccola licenza: Morpheus dice a Neo: “C’è qualcosa nell’associazione Bill Gates-Jeffrey Epstein. Lo sai da tutta la vita. Non sai cosa sia. È come una scheggia nella tua mente, che ti fa impazzire. “

Dopo anni passati ad essere un uomo artificiale, beneficiando di infinite pubbliche relazioni positive mentre diffondeva il filantrocapitalismo nei circoli del crimine farmaceutico, le sabbie si sono inspiegabilmente spostate sotto i piedi di Bill Gates. È sempre stato un completo vuoto, favorito da mani nascoste. È ora sacrificato per fornire una distrazione dai risultati globali sempre più rischiosi dei vaccini e dall’ipotesi di fuga di notizie dal laboratorio di Wuhan, e forse c’è molto di più in serbo?

Si potrebbe dire che gli avvocati divorzisti potrebbero essere dietro la vergogna pubblica, ma in passato Gates è sempre stato completamente protetto dalla cattiva stampa. Dopotutto, quelli che sanno sono a conoscenza da tempo che Gates ha fatto più visite ai luoghi dei piccoli bordelli di Jeffrey Epstein.

La stampa ha offerto qualche copertura per Gates con una storia recente. “Gli ex membri dello staff dicono” che Gates avrebbe ritenuto che Epstein potesse influenzare il comitato del Nobel per assegnargli il Premio per la Pace. Secondo il Daily Mail , Gates ha partecipato a un incontro del 2013 a Strasburgo con Jeffrey Epstein a casa dell’allora presidente del Comitato per il Nobel norvegese.

Epstein aveva lanciato un fondo di investimento alla Fondazione Gates. A quel tempo, era già stato in prigione per aver adescato una bambina prostituta.

Gates ha dichiarato che “Epstein non ha mai donato denaro alle mie fondazioni”.

L’intermediario di Gates ed Epstein era un ex consigliere di Gates, Boris Nikolic laureato in medicina ad Harvard, che è stato “misteriosamente nominato esecutore testamentario di riserva nell’ultimo testamento di Epstein”. Non puoi inventare questa roba.

Ecco Boris Nikolic all’estrema destra insieme al resto della banda nei giorni più felici. La fonte della foto è il New York Times . È rivelatore che l’equipaggio del kompromat di Epstein-Maxwell di solito fotografasse i loro incontri.

Questi motivi sono ridicoli. È un tentativo molto debole di creare un retroscena. Gates e i suoi portavoce avevano negato con veemenza che lui e il finanziere, presumibilmente morto in una prigione di New York nel 2019 in attesa di processo per traffico sessuale di dozzine di minori, fossero mai stati amici o avessero avuto qualsiasi tipo di relazione d’affari. Quando ha dichiarato queste falsità, Gates pensava di essere ancora un ingranaggio indispensabile in un Sistema che lo avrebbe protetto.

Ma una volta che si è sparsa la voce che Bill e Melinda Gates avevano deciso di divorziare, non ci è voluto molto perché la sporcizia iniziasse a circolare. Fonti riportate dai media mainstream suggeriscono che Melinda era estremamente a disagio con gli incontri che hanno avuto luogo tra suo marito e il pederasta e magnaccia Epstein, allora condannato.

Bill ha incontrato Epstein diverse altre volte, a partire dal 2011, per convincerlo a donare a un fondo di beneficenza. Questo è stato tre anni dopo che Epstein si è dichiarato colpevole di aver adescato una giovane ragazza. Gates avrebbe anche volato a Palm Beach sul Lolita Express , il jet privato del defunto pedofilo e famigerato aereo sessuale, in almeno un’occasione nel 2013.

“L’amicizia di Gates con Epstein – che per anni è stato accusato di aver molestato decine di ragazze minorenni – perseguita ancora Melinda, secondo gli amici della coppia che hanno parlato con The Daily Beast questa settimana alla luce dell’annuncio di divorzio della coppia, che è stato fatto settimane dopo la realizzazione “.

Forse il fatto che a Gates piacesse inseguire le gonne in modo extra-marziale (e prima del suo matrimonio) era entrato nell’equazione e in effetti era un requisito per il suo pieno ingresso nel Sindacato del crimine. Gates aveva anche l’abitudine di abbaiare incessantemente come un cane addestrato sui “teorici della cospirazione”. Chiamami tale se insisti, ma una delle nostre teorie è che i controllori satanici evitano le frecce diritte come la peste.

Un articolo di Quartz del 2019 ha rivelato storie di più donne che avevano subito molestie sessuali presso l’organizzazione Microsoft. Il suo nome verrà aggiunto a una sfilza di altri catturati nel kompromat Epstein-Maxwell.

Ora, il CEO di Microsoft Satya Nadella venerdì conferma per la prima volta le “controversie” che circondano il comportamento del cofondatore miliardario dell’azienda Bill Gates.

I membri del consiglio di amministrazione di Microsoft hanno aperto un’indagine su Gates due anni fa dopo che una dipendente ha affermato di aver avuto una relazione sessuale con il miliardario sposato nel 2000 che è durata anni, ha riferito il Wall Street Journal domenica. Diversi dipendenti Microsoft senza nome hanno dichiarato al New York Times che il comportamento di Gates li faceva sentire a disagio al lavoro.

Uno che ha scavato in profondità nella vita privata della controversa figura è stato il suo biografo, James Wallace, che ha raccolto informazioni sufficienti per scrivere due libri su di lui negli anni ’90, scoprendo “dettagli spaventosi sulla vita sessualmente dissoluta di Gates quando era single”.

Le sue follie erano ben note tra i suoi contatti, ma i giornali evitavano di riferire sulla natura selvaggia del suo comportamento in cambio del permesso di scrivere sui suoi progressi tecnologici.

Le feste gigantesche che avrebbe “ospitato nella sua casa di Seattle, per le quali Gates avrebbe visitato uno dei nightclub di Seattle e avrebbe assunto ballerini per andare a casa sua e nuotare nudi con i suoi amici nella sua piscina coperta”, ha scritto Wallace, come citato nel New York Post.

È anche riferito che Gates ha continuato la sua vita licenziosa anche dopo aver incontrato Melinda, nata francese.

Un motivo e una teoria per rivelare ora la verità nascosta su Bill Gates? In poche parole, poliziotto buono / poliziotto cattivo.

Il Sistema sta cercando di separare le immagini pubbliche di Bill e Melinda, con Bill che è il “nemico dell’umanità”, poiché è più appesantito dalle sue controverse azioni come produttore dei controversi vaccini e dal pesante rapporto con il giovane magnaccia delle festa in piscina. Jet set Epstein.

Ciò rafforza anche lo zeitgeist generalizzato della programmazione neuro-linguistica #MeToo prevalente sugli uomini che sono cani predatori (di presunte donne riluttanti) che non possono tenerlo nei pantaloni.

Nel frattempo, la diffamata Melinda avrebbe “ripulito” la sua immagine. Ora si sarebbe distinta come una moglie e una madre esemplare, abbandonando il peggio dell’aspetto capitalista dall’avido, malvagio filantro-capitalismo. Chissà quali ciniche agevolazioni fiscali saranno seppellite nell’accordo di divorzio. I due hanno guadagnato miliardi in più direttamente dalla truffa e dalla bolla finanziaria che scoppia .

Melinda avrà ampi capitali per percorrere una “strada maestra” separata e emergerebbe come una delle donne più potenti del mondo. Può continuare i programmi vaccinali senza il bagaglio di Bill.

Finché può fare a meno di una qualsiasi delle accuse più gravi di ragazzine minorenni, Bill può quindi ritirarsi al tramonto per vivere qualunque stile di vita di dissolutezza scelga, e senza – come ha detto il suo compagno di corsa Epstein – il controllo “tossico” di una moglie che lo controlla.

Nella cultura iper-tollerante di oggi, può quindi fare una transizione completa da nerd a un’icona del jet-set, apparendo nei club swank, indossando catene d’oro e una donna calda in ogni braccio. Cosa c’è che non va in questo?

Se si scopre che stava frequentando e picchiando ragazze minorenni, può quindi unirsi all’amico di Epstein Alan Dershowitz e diventare un portavoce di coloro che vorrebbero cambiare l’età del consenso a 14 o più giovani.

