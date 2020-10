Dopo il grande successo del primo modello #T80, Tecnochic rilancia il “tech-a-porter” che lo contraddistingue e presenta il nuovissimo modello T99.

Il nuovo smartwatch di TECNOCHIC coniuga abilmente la migliore tecnologia ad un prezzo competitivo, confermandosi un device indispensabile nella vita di ogni giorno, da utilizzare in ogni momento, dallo sport al relax passando per il daily working time fino a diventare uno strumento perfetto per migliorare la gestione della quotidianità.

L’ultima generazione di sistema bluethooth 4.0 permette di effettuare chiamate e fotografie direttamente da T99 mentre lo schermo multi touch da 1.55” monitora email e notifiche delle principali app di messaggistica istantanea.

Il contapassi integrato può calcolare tempo e dispendio energetico riuscendo a registrare le performance di otto diversi tipi di attività sportiva tra cui i principali sport di gruppo come calcio e basket oltre a diverse discipline di fitness come running e salto alla fune.

Alle funzioni sporty di T99 si affiancano quelle health come monitorare, oltre a pressione sanguigna e battiti cardiaci, anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, sia durante l’attività che a riposo, funzioni che restano attive anche durante la notte per verificare durata e qualità del sonno fino ad una visione a 360° sul benessere personale. Tra le novità del T99 di TECNOCHIC anche l’Intelligent Reminder in grado di impostare vari tipi di memo, dalla più semplice sveglia ai più svariati promemoria. Tool tecnologico che non rinuncia ad un’estetica piacevole e moderna, il T99 di Tecnochic si presenta con cassa in metallo disponibile in tre varianti colore: nero, blu e silver abbinate a due modelli di cinturino: in versione classic in silicone liscio tinta unita ma anche in versione sport forato e multicolor, per far traspirare la pelle. Entrambi facilmente rimovibili e intercambiabili per giocare a personalizzare la tecnologia nella variante estetica preferita.

Credito: Tecnochic

Info: www.tecnochic.eu