“dopo La Morte” Guida completa per mantenere viva la memoria di una persona cara

Dal vestirsi con i suoi gusti, all’accensione quotidiana del cero virtuale su Aldilapp fino alla scelta del ristorante suo preferito. Ecco alcuni suggerimenti per mantenere la memoria di una persona cara dopo la sua morte.

David Eagleman, neuroscienziato e autore, afferma che ci sono tre tipologie di morte. La prima è quando il corpo smette di funzionare. La seconda arriva quando il corpo è sepolto. La terza arriva quando il suo nome viene pronunciato per l’ultima volta.

È quest’ultima morte che noi, rimasti in vita, dobbiamo evitare di ricordare. Quando una persona cara muore, possiamo rimanere con una sensazione di impotenza e un’incertezza su come andare avanti. È naturale, ed anche incredibilmente difficile superare questo momento.

Ma è lì che possiamo andare a lavorare, per impedire che la terza tipologia di morte abbia mai luogo.

Onorare la memoria della persona deceduta è un modo per noi di prendere il controllo del nostro dolore e trasformarlo in qualcosa di positivo. “Quando guardi alla psicologia dietro il dolore, quello che stiamo perdendo è una parte di noi stessi”, afferma la dottoressa Jada Jackson Hill.

Anche se la vita non sarà più la stessa, il dottor Jada Robinson osserva che possiamo fare del nostro meglio per onorare i defunti in piccoli momenti e trovare il tempo per ricordarli. Prendere provvedimenti per onorarli è un modo per garantire che la persona non se ne sia mai veramente andata. “Quando commemoriamo qualcuno, lo teniamo davvero continuamente in vita”, dice, “Ma non solo nella nostra memoria, ma anche nella memoria della nostra comunità”.

Quindi cosa potete fare tu e la tua famiglia per mantenere vivi i ricordi di una persona cara? Ecco otto suggerimenti che ti aiuteranno a mantenere vicino e vivo il vostro caro defunto:

Un’organizzazione di beneficienza a suo nome

Esistono diversi modi in cui puoi istituire una sovvenzione o un ente di beneficenza che aiuti gli altri a nome della persona amata. Trova qualcosa di cui era appassionato e trova un modo per creare qualcosa di benefico che garantisca che, anno dopo anno, la loro memoria rimanga viva nella comunità. “Creare un ente di beneficenza è un ottimo modo per onorare la persona amata”, afferma Amy Morin, psicoterapeuta autorizzata e caporedattore di Verywell Mind. “Non deve essere costosa ed impegnativa. Potresti semplicemente distribuire una piccola borsa di studio a nome della persona amata. Potresti persino organizzare una raccolta fondi ogni anno con amici e familiari per raccogliere i soldi.

Prepara il suo cibo preferito

Il cibo è sempre un ottimo modo per legare con qualcuno ed è un ottimo modo per mantenere viva la memoria di qualcuno. Che si tratti di imparare a ricreare la loro ricetta delle feste preferita o semplicemente di godersi le loro caramelle preferite di tanto in tanto, concedersi lo stesso cibo che piaceva alla persona amata è una potente forma di connessione e un modo semplice per parlarne con la tua famiglia e gli amici. “Sia che alla persona amata piaccia la pizza o che gli piacciano davvero le patate al forno della nonna, decidi di mangiare i suoi cibi preferiti di tanto in tanto”, dice Morin. “Potresti sederti con amici e familiari e mangiare insieme o puoi semplicemente farlo da solo.”

Connettiti con gli altri

Quando subisci una perdita, è facile sentirsi isolati. È essenziale, quindi, ricordare che non sei l’unico a soffrire, e può essere un’ottima cosa prendersi il tempo per stare insieme ad altre persone che stanno vivendo la stessa perdita. Tu e la tua famiglia potete condividere ricordi, raccontare storie e ricordare in comune la persona amata: è probabile che imparerai anche un altro lato di loro. “Incontrarsi con altri che hanno avuto una relazione con la persona amata può essere utile”, dice Morin. “Ma piuttosto che sederti e parlare, potresti trovare utile pianificare un’avventura insieme. Pratica lo sport preferito della persona o fai un picnic nel parco. Più persone sarete, meglio è.

( 4 ) Porta avanti una tradizione.

L’annuale arrosto di maiale estivo. Riunire tutti per la partita di calcio. Le tradizioni sono fondamentali per il tessuto di una famiglia e per mantenere vivi i ricordi, soprattutto per i bambini. Pensa a una tradizione che hai condiviso con la persona amata e fai del tuo meglio per mantenerla viva con la famiglia e gli amici. “Potrebbe essere qualcosa di piccolo come mangiare sempre il pollo mentre guardi il calcio. Potrebbe essere qualcosa di più grande, come il campeggio ogni estate”, dice Morin. “Porta avanti quella tradizione in suo onore.”

( 5 ) Utilizza Aldilapp e suggerisci di farlo ai famigliari

La tecnologia di certo è un ottimo aiuto per mantenere viva la memoria. Scaricare l’applicazione Aldilapp sul proprio smartphone ed accendere un cero nel profilo del defunto è sicuramente un modo per lasciargli un pensiero nella giornata, accenderlo ogni giorno può essere la buona abitudine per farlo sapere anche a tutti gli altri famigliari ed amici.

Considerando che accendere il cero digitale di Aldilapp è gratuito, questo è un buon modo per far arrivare le notifiche sul telefonino di tutti coloro che seguono il profilo del tuo caro defunto.

Nei giorni in cui senti particolarmente la mancanza del tuo caro, lasciagli una dedica sul profilo Aldilapp.

Se vuoi essere particolarmente generoso, Aldilapp permette di inviare fiori sulla lapide con la tua dedica.

Questo gesto di inviare fiori al defunto sarà ricordato per sempre (e visibile a tutti) sul profilo digitale di Aldilapp.

6 Riunitevi per il suo compleanno

Ogni anno, quando arriva il compleanno della persona amata, riunisciti con amici e familiari e prenditi del tempo per bere qualcosa o condividere un pasto in memoriam. Mantenere quel senso di connessione tra quelli di voi che hanno sentito la perdita è un buon modo per condividere il proprio dolore e anche celebrare collettivamente la memoria della persona amata.

Avere Aldilapp sul proprio telefonino è utile anche per ricevere notifiche di promemoria del suo anniversario di nascita e di morte.

