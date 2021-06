dormire-in-un-monastero-del-xv-secolo-a-lodup,-in-croazia

Silenzio, spiritualità e arte qui convivono armonicamente. Costruito nel 1483 come santuario di clausura per la contemplazione silenziosa e la guarigione, LOPUD 1483 è un antico complesso monastico, un tempo dimora dei monaci francescani, oggi trasformata in una residenza privata. Situato nella punta settentrionale dell’isola di Lopud, nel cuore dell’arcipelago delle Elafiti, dista solo 11 chilometri da Dubrovnik.

Ci sono voluti 20 anni di meticoloso restauro, sotto la guida del direttore creativo Francesca Thyssen-Bornemisza, per far tornare a spendere – e a rivivere- questo incredibile complesso monastico.

Quella tra Francesca, – collezionista e appassionata d’arte- e il monastero, è infatti, è una grande storia d’amore. Nel 1992 andò in Croazia per occuparsi, insieme alle autorità locali, del lungo restauro di alcune chiese danneggiate durante la guerra dei Balcani. Durante il suo periodo in Croazia, Francesca incontrò Padre Pio Mario, un frate del luogo, che l’accompagnò alla scoperta dell’isola di Lopud. Fu così che s’imbatté nelle rovine del monastero che giaceva abbandonato dal 1822, e se ne innamorò perdutamente. Tornò a visitarlo insieme al celebre architetto Frank Gehry, che le suggerì di occuparsi del restauro. Francesca ha accettato la sfida con entusiasmo e ha intrapreso un lungo percorso durato oltre 20 anni. Parte dell’intonaco originale del XVI secolo era incredibilmente sopravvissuto, facendole capire quanto fosse importante mantenere il più possibile l’autenticità dell’edificio. Il consolidamento della struttura è stato completato dagli ingegneri tedeschi di Karlsruhe, che hanno ricostruito l’edificio senza perdere la patina delle pareti, un’impresa architettonica in sé. Un giovane e brillante architetto di Zagabria, Rujana Bergam Markovic ha poi progettato il nuovo layout del monastero, per creare cinque ampie suite al posto delle piccole tredici celle dei monaci.La sua struttura si estende su una superficie di oltre 1500 metri quadrati, ed è a disposizione degli ospiti come residenza privata. Le cinque suite sono uno scrigno di tesori della collezione d’arte della famiglia Thyssen-Bornemisza. Il giardino, che si sviluppa su diverse terrazze, ospita oltre 80 specie di piante, proprio come durante l’epoca dei monaci francescani, famosi per i loro rimedi curativi a base di erbe e piante officinali.

Dentro le mura del chiostro di LOPUD 1483, gli ospiti avranno la sensazione di vivere all’interno di una galleria d’arte, dove l’atmosfera contemporanea è stata creata – oltre che dalle opere d’arte di TBA21, la collezione d’arte contemporanea di Francesca Thyssen Bornemisza – grazie al contributo della celebre designer italiana Paola Lenti e dell’architetto Rujana Bergam Markovic. La selezione delle opere d’arte custodite nel monastero comprende mobili gotici e rinascimentali, sculture e dipinti, la maggior parte dei quali vengono esposti dopo decenni, dopo essere stati conservati a Villa Favorita a Lugano, residenza del Barone Heinrich Thyssen-Bornemisza.

All’ingresso della proprietà si è accolti da due straordinari angeli in legno, che un tempo incorniciavano l’ingresso del museo di Villa Favorita. L’imponente tavolo da pranzo in noce dell’antico refettorio risale al 1550, e insieme alle sedie in pelle di noce realizzate a Dresda nel XVIII secolo, era parte dell’arredo del padre di Francesca Thyssen-Bornemisza. Sopra al tavolo spicca un dipinto dei primi del Seicento del Furini, San Sebastiano, e accanto si trova un antico armadio che contiene preziosi boccali, calici e coppe rinascimentali appartenenti al nonno di Francesca. Nel salone, alcune cassapanche gotiche e un arazzo del XVI secolo, creano un interessante contrasto con i mobili contemporanei minimalisti di Paola Lenti. Durante il restauro Francesca ha scoperto anche un’antica farmacia dell’epoca rinascimentale, ed è andata alla ricerca dei manoscritti originali sul potere curativo di piante ed erbe officinali nelle biblioteche di Dubrovnik. I monaci francescani erano esperti nella creazione di medicine e rimedi a base di erbe e la loro farmacia sorgeva già nel 1317. Francesca ha così deciso di ricreare l’antica farmacia all’interno di Lopud 1483, dove sono disponibili anche antichi mortai e manoscritti risalenti al quindicesimo e sedicesimo secolo.

Anche il giardino è stato restaurato con estrema attenzione per mantenere il design originale; tra il monastero e il mare sono state create ampie distese di verde, attraversate da ulivi e piante di limoni. Lopud, è la seconda isola per grandezza dell’arcipelago delle Elafiti e nei secoli ha conservato intatto il suo fascino, tanto che tutti gli edifici sono ancora quelli originali, con l’unica eccezione di un hotel di nuova generazione. Il paesaggio è costellato di alberi di limoni, arance e ulivi, le spiagge sono ancora incontaminate e l’accesso all’isola è vietato alle macchine.

*LOPUD 1483 è disponibile come residenza privata da aprile a ottobre. Il costo per le 5 suite, che possono accogliere fino a 10 persone, è di € 10.000 a notte in trattamento di mezza pensione. Nei mesi di aprile e ottobre, è possibile soggiornare in singole suite disponibili a partire da € 2.000 in trattamento B&B. L’isola è raggiungibile in meno di un’ora con un traghetto dal porto di Dubrovnik.